Merci Charity Boutique, organizația nonguvernamentală fondată de Alina Țiplea și Daniela Staicu, care are un atelier de haine al cărui profit este direcționat către cele două cabinete stomatologice mobile pentru copii de la sate, își deschide un magazin în București, potrivit Retail.ro.

ONG-ul Merci Charity Boutique a fost înființat prin 2014, iar Atelier Merci, care produce haine cu eticheta „Port cu mine o faptă bună”, a apărut anul următor. Tot profitul care se realizează din vânzarea articolelor de îmbrăcăminte și a sacoșelor susține cele două cabinete stomatologice mobile care colindă satele uitate ale României, împreună cu medici voluntari și rezolvă gratuit o parte din problemele dentare ale copiilor.

„Scopul nostru este unul social, nu punem foarte mult accent pe tendințe și pe designul produsului. Drept urmare, nu am vrea să dăunăm încercând a face bine. Am ales ca produsele pe care le realizăm în atelier, care sunt modalitatea noastră de a ne susține cauzele care sunt în asociație, să nu dăuneze și să fie etice. Încercăm ca atelierul să fie un exemplu, un mod de viață. Faptul că folosește materiale naturale, certificate, îți dă o siguranță legată de sănătatea ta. Și faptul că produsul, mai departe, are un ecou, pentru că 100% din profit se donează cauzelor asociației, îți dă și acea mândrie, pentru că produsul devine un stil de viață, nu este un produs ales pur și simplu dintr-o sută de umerașe. Ești mai conștient de ceea ce porți, ești mai responsabil”, spune Alina Țiplea în cadrul emisiunii „Green choice in local retail” realizată de Retail.ro.

Mai multe persoane au descoperit în pandemie atelierul din Capitală care face fapte bune, iar cele care au cumpărat au luat această decizie pentru materialele folosite: in, cânepă, bumbac și pentru certificatele care atestă originea materialelor și faptul că persoanele care au lucrat fie materialul, fie produsul muncesc în condiții normale și sunt plătite corect.

Urmărește emisiunea susținută de Lidl România și citește continuarea articolului pe Retail.ro.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Te-ar putea interesa și: