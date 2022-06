Detergenții profesionali - Care este diferența între ei

Atunci când vine vorba despre curățenie, cu toții ne dorim să apelăm la produse și la echipamente care să ne ușureze munca și cu ajutorul cărora să obținem rezultate impecabile.

Ei bine, industria detergenților este foarte vastă, atât de vastă încât, de multe ori este o adevărata provocare să alegem detergentul potrivit și de multe ori, nu știm de unde să începem. Atunci când vorbim despre detergenți pentru curățenie, trebuie să știm că există 2 variante de detergenți: profesionali și casnici.

Cei dintâi sunt, de obicei, mai puternici și mai eficienți decât detergenții casnici, însă, și cu preț poate puțin mai ridicat.

Detergenții profesionali sunt în general folosiți în spitale, clinici, hoteluri, spații comerciale dar și în locuințe proprii deoarece oferă o curățenie de înaltă calitate. Această calitate este dată de substanțele chimice din care este fabricat produsul, substanțe care au rolul nu doar de a curăța eficient ci și de a înlătura mirosurile neplăcute, de a dezinfecta și de a lăsa suprafețele impecabile, fără urme de murdărie.

În funcție de nevoile pe care le aveți, detergenții profesionali se găsesc sub mai multe forme: sub formă lichidă, sub formă de pastă, de pulbere sau de spray.

Având în vedere faptul că, un detergent profesional se poate folosi pentru multe utilizări, este foarte important să achiziționați un produs de curățenie care este potrivit pentru suprafața pe care doriți să o curățați.

Iată care sunt principalele tipuri de detergenți profesionali:

Detergenți profesionali dedicați curățeniei covoarelor - aceștia conțin substanțe concepute pentru a nu deteriora țesătura, de a nu influența structura țesăturii în timp și bineînțeles, de a nu decolora sau modifica culoarea materialului. Acești detergenți sunt în general alcalini, și se pot utiliza împreună cu diverse echipamente pentru curățenie, precum monodisc.

- aceștia conțin substanțe concepute pentru a nu deteriora țesătura, de a nu influența structura țesăturii în timp și bineînțeles, de a nu decolora sau modifica culoarea materialului. Acești detergenți sunt în general alcalini, și se pot utiliza împreună cu diverse echipamente pentru curățenie, precum monodisc. Detergenți profesionali dedicați hainelor și materialelor textile - acești detergenți, în funcție de nevoi, pot să fie alcalini sau pot să conțină substanțe pentru degresare, ideale pentru textilele colorate sau, substanțe pentru îndepărtarea petelor, precum clorul, ideale pentru textilele albe, toate cu rolul de a proteja țesătura.

- acești detergenți, în funcție de nevoi, pot să fie alcalini sau pot să conțină substanțe pentru degresare, ideale pentru textilele colorate sau, substanțe pentru îndepărtarea petelor, precum clorul, ideale pentru textilele albe, toate cu rolul de a proteja țesătura. Detergenți profesionali dedicați curățeniei bucătăriilor - acești detergenți, în primul rând trebuie să conțină doar substanțe aprobate pentru industria alimentară. În funcție de nevoi, detergenții pentru curățenia bucătăriilor sunt pe bază alcalină, degresanți, cu efect anticoroziv, care nu deteriorează suprafețele și nu afectează preparatele alimentare.

- acești detergenți, în primul rând trebuie să conțină doar substanțe aprobate pentru industria alimentară. În funcție de nevoi, detergenții pentru curățenia bucătăriilor sunt pe bază alcalină, degresanți, cu efect anticoroziv, care nu deteriorează suprafețele și nu afectează preparatele alimentare. Detergenți profesionali dedicați curățeniei sanitare - acești detergenți, găsiți sub formă lichidă sau sub formă de pastă, au rolul de a păstra un mediu curat, igienizat și cu un miros plăcut. În funcție de nevoi, aceștia sunt detergenți pe bază de acizi sau neutri, prietenoși cu mediul și cu suprafețele.

- acești detergenți, găsiți sub formă lichidă sau sub formă de pastă, au rolul de a păstra un mediu curat, igienizat și cu un miros plăcut. În funcție de nevoi, aceștia sunt detergenți pe bază de acizi sau neutri, prietenoși cu mediul și cu suprafețele. Detergenți profesionali dedicați curățeniei industriale - compatibili și cu diverse echipamente, precum monodiscuri sau mop profesional, detergenții utilizați pentru curățenia industrială sunt în general alcalini, degresanți sau pe bază de solvenți, cu grad de spumare redus.

Așadar, atunci când dorești să aduci un plus de valoare curățeniei și spațiului în care activezi sau locuiești, merită să îți îndrepți atenția spre alegerea unor detergenți profesionali dedicați nevoii tale.

Citeste si: Producătorul de echipament sportiv Nike va ieşi complet de pe piaţa...

Sursa foto: Freepik.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: