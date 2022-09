De ce nu merg bătrânii din România la azil: Pentru ei, singurul cămin este acasă

Dacă am căuta definiția bătrâneții am vedea că înseamnă etapa finală a vieții ființelor. Cu toate că ne-am putea scrie propria noastră definiție despre ce înseamnă bătrânețea, cei mai mulți români o văd ca pe o patologie de sine stătătoare. Am discutat cu antropologul Radu Umbreș despre cât cântăresc „hainele grele” ale bătrâneții, iar dacă atunci când cântăresc prea mult, s-ar lăsa bătrânii din România în grija azilelor de bătrâni.