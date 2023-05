INFOGRAFICE INTERACTIVE | Drumurile naționale în 2022. Care au fost cele mai circulate și ce vehicule au mers pe ele

Ne plângem deseori că șoselele României sunt pline de camioane și de căruțe. Care este însă realitatea? Câte căruțe mai circulă pe drumurile naționale (deși este interzis) și câte TIR-uri? Și care sunt cele mai circulate drumuri naționale? Puțini știu că avem un recensământ oficial al circulației rutiere, care ne răspunde la aceste întrebări.

Datele centralizate de Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică (CESTRIN) al CNAIR privind traficul pe drumurile naționale în 2022 arată că Centura Capitalei a fost cea mai circulată șosea din România. Potrivit recensământului circulației rutiere, pe Centura Bucureștiului circulă în medie, pe zi, peste 28.000 de vehicule, dintre care autoturismele reprezintă aproximativ jumătate.

Pe locul 2 este varianta de ocolire a Brașovului, cu aproape 27.000 de vehicule pe zi, urmată de A 1 (23.420) și de DN 6H (centura orașului Mihăilești). DN 1, faimos pentru aglomerația din week-end, are de fapt o medie de numai 16.452 de vehicule pe zi.

Volumul traficului nu are nicio legătură cu lungimea șoselei. DN 6, cel mai lung drum național, are o medie de 10.700 de vehicule pe zi pe cei 585 de kilometri ai săi. DN 6H, în schimb, are doar 3,18 kilometri și este tranzitat în medie de peste 23.000 de vehicule zilnic.

Topul drumurilor naționale după căruțe, TIR-uri și vehicule pe 2 roți

Cele mai multe căruțe – o medie de 51 pe zi – sunt pe DN 29, drumul între Suceava și Rădăuți-Prut. Este urmat de DN3B (Călărași-Fetești-Mihail Kogălniceanu) și de DN 28A (Târgu Frumos-Moțca).

Cei mai mulți bicicliști sunt pe DN 2C (Costești-Buzău-Slobozia), iar cele mai multe motociclete, pe DN 5 (Bucureștiu-Giurgiu)

Cele mai multe TIR-uri sunt pe Centura Capitalei, peste 4.800 pe zi. Urmează A 1, cu peste 4.500, și centura Brașovului. Cu tractoare aveți cele mai mari șanse să vă întâlniți tot pe DN3B, urmat de DN19D (între Săcueni și frontiera cu Ungaria) și DN 41 (Oltenița-Daia).

Cum se face recensământul circulației rutiere

Potrivit CNAIR, se fac, o dată la 5 ani, înregistrări ale traficului în 10 zile din același an, acoperind toate zilele săptămânii, distribuite astfel:

• sapte zile în lunile cu trafic mediu (aprilie, mai, octombrie, noiembrie);

• trei zile în lunile cu trafic maxim (iulie, august).

Precedentul studiu de acest tip data din 2015. Și asta pentru că recensământul circulației rutiere a fost amânat pentru anul 2022, din cauza pandemiei. Aceste date sunt importante însă pentru investițiile în infrastructura rutieră și lucrările de întreținere a acesteia.

