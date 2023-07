Un nou parc ar putea apărea în București: va avea peste 20 de hectare. Detalii despre proiect

Consilierul general Nicorel Nicorescu din cadrul Primăriei București și membru USR a prezentat un proiect care prevede realizarea unui nou parc în București. Dacă proiectul va fi implementat, parcul ar urma să aibă peste 20 de hectare. Mai multe detalii mai jos.

„Sper ca pentru 2/3 dintre consilierii generali sa conteze înființarea unui nou parc atât de generos pentru bucureșteni! S-au făcut primii pași pentru crearea unui parc nou de peste 20 hectare în Sectorul 2 - Parcul Valea Saulei.”, precizează Nicorel Nicorescu.

Acesta precizează că loturile de teren prevăzute pentru amenajarea Parcului Valea Saulei sunt pe lângă Șos. Petricani, malul lacului Plumbuita, Autostrada A3, limita județului Ilfov - calea ferată, cuprinzând lacul Valea Saulei.

„Terenul pe care ar urma să fie amenajat parcul se află în prezent în proprietate privată, motiv pentru care am început demersurile pentru a expropria o suprafață de 20,2 hectare de teren. Zona are un potenţial extraordinar pentru amenajarea unui parc natural, prin biodiversitatea existentă, flora şi fauna de pe malul lacului Plumbuita şi de pe lacul Valea Saulei. Acum în zona respectivă nu prea sunt parcuri şi locuri de joacă pentru copii. Cele mai apropiate parcuri sunt Parcul Petricani, care are o suprafaţă destul de mică şi Parcul Tei. De viitorul parc se vor putea bucura toţi bucureştenii, în special locuitorii din cartierele Tei, Plumbuita, Colentina.”, adaugă Nicorescu.

Nicorescu precizează că, pentru amenajarea acestui parc, va fi nevoie de investiții în:

Igienizare, defrişare arbori uscaţi sau periculoşi, regenerare vegetaţie îmbătrânită;

Plantare arbuşti, gard viu, flori;

Execuţie sistem de irigat;

Montare sistem de iluminat cu led, cişmele, mobilier urban, de la banci, coşuri de gunoi până la mese de şah, mese de ping-pong şi altele;

Execuţie alei pietonale, loc de joacă pentru copii, zonă sport calisthenics, trasee adaptate pentru persoane cu dizabilităţi etc.

Proiectul prevede ca ca viitorul parc să fie împărţit în mai multe zone, astfel încât să răspundă tuturor preferințelor de petrecere a timpului liber:

Zonă de biodiversitate, unde se va poate observa cu ușurință flora şi fauna existentă;

Zonă de sport și recreere, cu o varietate de bare orizontale şi echipamente sportive;

Zonă cu locuri de joacă pentru copii;

Zonă de odihnă, cu spaţii verzi, mobilier, urban şi foişoare;

Zona de promenadă de-a lungul lacului Plumbuita şi a lacului Valea Saulei.

„În şedinţa de Consiliu Local din 28 iunie 2023, ADP Sector 2 a fost împuternicit să contracteze întocmirea Studiului de Fezabilitate pentru amenajarea parcului. Acest studiu este necesar pentru declanşarea procedurii de expropriere, care se face cu aprobarea Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB). Apoi, mai urmează pași administrativi - după aprobarea CGMB, se întocmesc documentaţiile tehnico-economice, se obţine autorizaţia de construire, iar apoi va fi contractată şi execuţia propriu-zisă a investiţiei”, precizează Nicorescu.

Sursa foto: Nicorel Nicorescu / Facebook

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: