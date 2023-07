75% din bucureșteni au aer condiționat. Media scade semnificativ la nivel național

Aproximativ 32% dintre gospodăriile din România deţin minimum un aparat de aer condiţionat, iar 12% dintre români au în vedere achiziţionarea, în următorul an, a unei soluţii de răcire a locuinţei de la un furnizor de energie, relevă un studiu realizat de un furnizor integrat de gaze naturale, electricitate şi soluţii energetice.

Cele mai multe locuinţe dotate cu aparate de aer condiţionat se regăsesc în Bucureşti (74%), iar cele mai puţine în judeţul Neamţ (5%). Dintre respondenţii care au indicat că intenţionează ca în următorul an să achiziţioneze un aparat de aer condiţionat cei mai mulţi sunt din judeţele din sudul ţării, precizează E.ON.



"Vânzările de aparate de aer condiţionat vor creşte semnificativ în următorii ani, pe fondul schimbărilor climatice accentuate, iar cei doresc să aibă răcoare în locuinţe trebuie să pună accent pe eficienţa energetică, astfel încât să beneficieze de confort cu un consum cât mai redus de electricitate. De aceea, este foarte important ca la achiziţionarea lor să se ţină seama de eticheta energetică, pentru că un aparat de clasă A+++ poate consuma cu până la 50% mai puţină energie electrică faţă de un aparat de clasă C sau D" precizează sursa citată printr-un comunicat.



De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că aparatele de aer condiţionat pot consuma mai multă energie electrică dacă nu sunt amplasate corect, dacă în alegerea lor nu se ţine cont de suprafaţa încăperii sau dacă au setată o temperatură cu mult mai scăzută faţă de cea exterioară.



Potrivit companiei, aparatele de aer condiţionat cu tehnologie Inverter sunt folosite atât pentru răcirea locuinţei, dar şi pentru încălzire, în zilele mai răcoroase, fără să mai fie nevoie să fie pornită centrala termică. De asemenea, acestea au un consum mai mic de energie electrică cu până la 30%, eficienţă energetică ridicată, zgomot redus şi fiabilitate ridicată în timp.



"Pe lângă alegerea unui aparat cu tehnologie Inverter, poţi face economii la factura de energie dacă: atunci când achiziţionezi un aparat de aer condiţionat, alegi unul cu puterea necesară de răcire/încălzire a spaţiului tău. Un aparat cu o putere prea mică va avea o durată de viaţă mai scurtă, pentru că va fi suprasolicitat să răcească/încălzească spaţiul necesar; discuţi cu experţii care instalează aerul condiţionat, ca să găsiţi un loc în care aparatul să fie ferit de razele directe ale soarelui, să evite supraîncălzirea şi să nu reducă din performanţa acestuia; cureţi filtrele aparatului de aer condiţionat o dată la 2 luni; setezi temperatura optimă în locuinţă. Temperatura pentru funcţionarea optimă a unui aparat de aer condiţionat este între 21 C şi 25 C. Pentru o temperatură ambientală mai scăzută de 21C, aparatul de aer condiţionat va fi solicitat la o putere crescută şi va consuma mai multă energie electrică. Totodată, este indicat ca temperatura din locuinţă să nu difere cu mai mult de 2-3 C faţă de cea de afară, cu excepţia temperaturilor extreme", se mai arată în comunicat.



Studiul efectuat de E.ON a fost realizat pe un eşantion reprezentativ naţional de 1.000 de persoane fizice lunar, cu vârsta peste 18 ani, prin metodologia CATI (Computer Assisted Telephonic Interviews) în cursul anului 2022. Marja de eroare maximă calculată este de ą 3,1% la un nivel de încredere de 95%.



E.ON Energie România, membră a Grupului german E.ON, este furnizor integrat de gaze naturale, electricitate şi soluţii energetice având un portofoliu variat format din circa 3,4 milioane de clienţi, atât rezidenţiali, cât şi companii şi municipalităţi. Grupul E.ON este unul dintre liderii pieţei de energie, având în România o prezenţă consolidată de-a lungul a 18 ani. De la intrarea pe piaţa din România, E.ON a investit 2,1 miliarde de euro, în principal în modernizarea reţelelor. Totodată, valoarea contribuţiilor virate la bugetul de stat şi bugetele locale se ridică la 3 miliarde de euro.

