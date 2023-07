Scandalul azilurilor: Marius Budăi trebuia să-și dea demisia după declarațiile din prima zi

Scandalul azilurilor groazei pentru bătrâni oripilează România. Bătrâni și familii plătesc zeci de mii de lei lunar pentru a fi abuzați, pentru a fi maltratați, lăsați să locuiască în condiții mizere, uneori chiar și fără mâncare.

Se pare că nu era o surpriză pentru autoritățile române, „denunțul” fiind făcut chiar de către Ministrul Muncii, Marius Budăi, care a și făcut o declarație pe care am ignorat-o mai multe zile, sperând ca aceasta să nu mă mâhnească și mai mult decât scandalul în sine. Dar șirul scuzelor continuă.

Nu am bătrâni în aziluri, nu am prieteni care muncesc în astfel de stabilimente. Nu am parti-pris-uri cu nimeni din punct de vedere politic, dar nu are cum să nu mă deranjeze ceea ce se întâmplă. Se semnează demisii, sunt dați oameni afară din diverse instituții și ministere. Se fac controale, dar încă nu are nimeni de gând (și aici mă gândesc în special la noul premier Marcel Ciolacu) să-i arate ușa lui Marius Budăi.

Dincolo de dovada de incompetență crasă de la nivelul structurilor statului care nu au știut cum să gestioneze și chiar să prevină astfel de situații (pentru că se subînțelege că ar fi putut să o facă!!!), având deja date încă din luna august 2022, mă irită și mai tare pasatul pisicii dintr-o parte în alta.

De departe, cea mai derutantă este declarația lui Marius Budăi, prin care se erija în lipsa unei „jurisdicții” în aziluri. Adică Ministerul Muncii avea date despre astfel de abuzuri, dar a stat cu mâinile în sân sau mai bine spus în fund, pentru că nu avea autoritatea necesară de a efectua inspecții în azilurile suspecte.

Dacă nici guvernul României nu are „jurisdicție” pentru a interveni în folosul cetățeanului, atunci nu mai are nimeni autoritate în țara asta!

Ei bine, domnule Marius Budăi, vă anunț că, doar prin simpla dumneavoastră calitate de cetățean al României, al țării pe care o „serviți” din poziția de ministru al Muncii, puteați face o sesizare către organele abilitate!!!

Așa cum le cereți oamenilor de rând să facă reclamații la ANPC, la DSP, Poliție sau cine mai știe ce alte structuri ale acestui stat tot mai defect, puteați pune mâna pe telefon sau să scrieți un email către cea mai apropiată instituție pe care o considerați abilitată să intervină. Nu să așteptați împuternicire să o puteți face!

Nu se poate să nu fi „cunoscut pe cineva” într-un alt minister care să vă îndrume către organele calificate și împuternicite prin lege să intervină.

Pentru că ați stat cu mâinile în fund timp de aproape un an, deveniți complice, prin nepăsare, prin indolență și incompetență, la o „crimă din culpă”. Sunteți la fel de vinovat ca orice complice al celor care i-au maltratat direct pe bătrâni.

Orice păcate ar avea un om, nu merită, pe banii lui, zeci de mii de lei lunar, să primească la schimb umilință, tortură, fizică și sufletească.

Cu atât mai mult, pentru unul ca domnul Budăi, membru al PSD, se cerea să intervină. Este partidul care și-a asigurat procentajele mari în alegeri prin voturile bătrânilor pe care-i amăgesc în fiecare campanie cu pensii mai mari.

Se pare că încrederea multor bătrâni, de a căror naivitate au profitat ani la rând, nu a putut fi răsplătită.

Celor pe care i-au votat și de la care se așteptau să-i protejeze și să le ofere o bătrânețe mai liniștită nu le-a păsat de bunăstarea lor.

Pentru nivelul impardonabil de incompetență, de indolență și pentru că nu ați putut cere de la o altă instituție a statului să efectueze inspecțiile necesare, care au dus la scandalul azilurilor groazei, domnule Budăi și toți cei care au procedat la fel ca dumneavoastră, sunteți datori măcar cu o demisie!

Sursa foto: Agerpres

