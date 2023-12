Proprietar magazin online de produse locale: De Crăciun, 97-98% dintre comenzi sunt cu preparate din carne

Crăciunul se apropie, prin urmare și comenzile de produse specifice de sezon sunt tot mai numeroase. Dar oare ce preferă românii mai mult și mai mult, cozonacii sau produsele din carne? Cârnații sau moșuleții de ciocolată? Un antreprenor care a creat un agregator online pentru producătorii locali din zona Maramureșului oferă răspunsul.

"Am început această afacere în urmă cu patru ani, la sfârșitul lui 2018. Cochetam de ceva timp cu ideea asta de magazin online, inițial am vrut să vând produse pe Amazon, dar mi-am dat seama că trendul este oarecum trecut și concurența mare, plus că presupunea niște costuri destul de ridicate cu stocurile", a declarat Marian Pop, fondator cămaramoroșenilor pentru wall-street.ro.

Acesta a explicat de asemenea că nevoia de a crea această afacere a pornit de la observația conform căreia în Maramureș nu prea existau magazine cu acest profil și atunci a fost "o decizie logică".

Totodată, Marian Pop mai spune că afacerea Cămara Moroșenilor se promovează intens pe social media, având pagini de Facebook, Instagram, TikTok și YouTube, pe care distribuie conținut organic, dar și plătit.

Sunt părți bune, și mai puțin bune, ca în orice business. Părțile bune sunt legate de faptul că putem să ne bazăm pe brandul legat de Maramureș și faptul că reușim să ajutăm producătorii locali. Partea mai puțin plăcută este că, fiind vorba de produse perisabile, au o oarecare sezonalitate și perioada din februarie-martie până prin septembrie-octombrie e cam moartă. Marian Pop, fondator Cămara Moroșenilor

De asemenea, explică Marian Pop, fiind vorba de produse perisabile, afacerea nu face stocuri. Prin urmare, în momentul când un client plasează comanda, echipa contactează producătorii, iar ziua următoare pregătește produsele.

Acesta mai adaugă faptul că echipa sa merge, efectiv, fizic prin satele unde sunt producătorii respectivi, grupează produsele și le trimite cu o firmă de curierat.

Cât despre tipul de comenzi efectuate, antreprenorul explică faptul că, în perioada de sărbători, apelează cel mai des la producătorii de carne. Dar mai există și alți producători cu care colaborează, subliniază el, aceștia făcând gemuri, uleiuri presate la rece, siropuri, dar și diverse produse din panificație, cum ar fi pâine de casă, cozonaci și prăjituri.

97-98% dintre comenzi sunt cu preparate din carne și, în funcție de asta, clientul poate mai comandă o murătură, sau o brânză de burduf, sau pălincă de Maramureș și atunci se completează oarecum. Marian Pop, fondator Cămara Moroșenilor

Antreprenorul mai spune însă că afacerea mai are și unele comenzi punctuale, spre exemplu în Italia, unde există o clientă care comandă o dată pe an 20 de kilograme de miere, sau alți clienți care au comandat siropuri cu dulceață, dar acestea, adaugă Marian Pop, sunt excepții de la regulă.

Acesta mai adaugă faptul că echipa găsește soluții pentru livrarea în străinătate, cum este exemplul doamnei din Italia, acesteia fiindu-i livrată mierea prin intermediul unei persoane care merge săptămânal în această țară din Baia Mare.

Avem o promoție care presupune transport gratis la comenzi de peste 500 de lei, dar marjele sunt destul de limitate, pentru că noi ne și deplasăm fizic în localități după produse, ori asta presupune din start o cheltuială cu carburantul și atunci marjele de profit sunt destul de limitate. Marian Pop, fondator Cămara Moroșenilor

Acesta concluzionează spunând că valoarea coșului mediu de cumpărături pe camaramorosenilor.ro este undeva la 200-250 de lei, ceea ce nu reflectă o scădere față de anii precedenți, suma fiind oarecum constantă.

