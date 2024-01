Termoenergetica a reparat avaria de pe Șoseaua Grozăvești. Când se reia furnizarea agentului termic

Compania Termoenergetica anunţă că au fost finalizate sudurile pentru reparaţia avariei produse pe Şoseaua Grozăveşti, iar furnizarea agentului termic urmează să fie reluată în cursul acestei seri, relatează Agerpres.

"Echipele companiei au finalizat sudurile necesare reparaţiei avariei produsa pe Şoseaua Grozăveşti, la Magistrala Griviţa - diametrul de 1.000 mm, care a impus în această dimineaţă sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire pentru aproximativ 1.000 de blocuri. Se execută manevrele de încărcare a magistralei urmând ca în cursul acestei seri să fie puse în funcţiune punctele termice afectate şi să fie reluată furnizarea agentului termic pentru apa caldă şi căldură. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi vă mulţumim pentru înţelegere", transmite compania, pe Facebook.



Termoenergetica a anunţat marţi, în jurul orei 12,00, că furnizarea agentului termic pentru apă caldă şi încălzire va fi sistată pentru aproximativ 1.000 de blocuri din Sectorul 1 şi parţial din Sectoarele 2, 5 şi 6 până miercuri, ora 23,30, pentru remedierea unei avarii produse la Magistrala Griviţa pe Şoseaua Grozăveşti.



În Sectorul 2 zonele afectate sunt: Şoseaua Ştefan cel Mare şi Bulevardul Lacul Tei, în sectorul 5 Calea 13 Septembrie, Şoseaua Panduri, Spitalul Municipal, precum şi Strada Nicolae Filimon, Calea Griviţei, Bulevardul Constructorilor şi complexele studenţeşti "Leu" şi "Regie" din Sectorul 6.



Potrivit ministrului Energiei, Sebastian Burduja, CET Grozăveşti a fost oprită forţat, pentru că nu mai are cum să livreze agentul termic, din cauza avariei majore la Magistrala Griviţa.



"La nivelul Bucureştiului ne-a fost semnalată o avarie majoră la Magistrala Griviţa, avarie care va afecta atât locuitorii Sectorului 1, cât şi o parte a locuitorilor Sectorului 2. Mai mult, am fost nevoiţi să oprim forţat CET Grozăveşti, pentru că nu are cum să mai livreze agentul termic. Oprirea forţată a unui CET de asemenea dimensiuni în condiţii de ger creşte pericolul de îngheţ în instalaţii cu potenţiale consecinţe dezastruoase asupra echipamentelor care se pot efectiv "sparge". Echipele de la ELCEN au luat deja măsuri rapide pentru a preveni o situaţie de îngheţ. Oprirea forţată a centralei înseamnă şi reducerea producţiei, cu impact asupra situaţiei economico-financiare a societăţii", a spus Burduja, conform unui comunicat al ministerului.

Sursa foto: Shutterstock

