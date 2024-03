Ministrul Agriculturii, despre închiderea marilor magazine în weekend: Românii pot decide, încercăm să facem un studiu

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat luni, în legătură cu închiderea magazinelor mari în weekend, că românii nu pot fi obligaţi să meargă la cumpărături la orele indicate de stat, menţionând că se încearcă să se facă un studiu "pe anumite focusuri de oameni" şi, în funcţie de rezultat, se va lua decizia care se impune în coaliţia de guvernare.

"Discuţia am avut-o la Guvern cu micii retaileri. Dânşii au cerut inclusiv închiderea magazinelor de cartier. Din punctul meu de vedere, cred că nu putem obliga românii să meargă la orele pe care le indicăm noi, ca şi stat român. Sunt convins că foarte mulţi români, în timpul săptămânii, au o activitate intensă la locurile de muncă şi cred că sâmbăta şi duminica era pentru dânşii o recreere foarte mare, astfel încât să poată să îşi facă necesarul de alimente pentru o săptămână", a afirmat Barbu, la Parlament, întrebat în legătură cu închiderea marilor magazinelor în weekend.



Întrebat dacă situaţia va fi tranşată în această săptămână, ministrul a răspuns: "O să avem o discuţie, în continuare, cu micii retaileri".



"Eu aş fi de acord inclusiv să fie întrebaţi românii despre acest lucru. Este foarte important, pentru că nu putem lua o decizie în coaliţie pe acest aspect. Cred că românii pot decide acest lucru şi, bineînţeles, încercăm să facem un studiu în acest sens. Vor fi probabil făcute, probabil pe anumite focusuri de oameni şi bineînţeles, în funcţie de ce va ieşi din acest studiu, luăm decizia care se impune în coaliţia de guvernare", a spus Florin Barbu.



Pe de altă parte, întrebat dacă va plafona preţul tuturor alimentelor, nu numai pe cele de la produsele de bază, ministrul a spus că o să aibă o discuţie cu procesatorii şi retailerii.



"O să avem o discuţie atât cu procesatorii, cât şi cu retailerii. Bineînţeles că noi ne dorim foarte mult să avem preţuri la produsele româneşti care sunt realizate de către procesatorii români, să fie la preţuri corecte pe rafturi. Nu ne dorim adaosuri comerciale mai mari la produsele româneşti, decât la cele care vin din import", a precizat Barbu.



Săptămâna trecută, premierul Marcel Ciolacu a anunţat că a dat în calcul propunerea privind eventuala închidere a supermarketurilor în weekend, pentru a vedea care este impactul unei astfel de propuneri, dar a adăugat că o decizie în acest sens "nu este uşoară".



"Am dat în discuţie, la Tehnicul Guvernului, să vedem în primul rând impactul. Nu e o decizie uşoară. Acum trebuie să fim corecţi că nu există evaziune la supermarketuri, în primul rând. În al doilea rând, nu ştim dacă acoperim nevoia cetăţenilor, dacă închidem supermarketurile. Nu era vorba numai de supermarketuri, era vorba de toate magazinele alimentare. Şi atunci românilor li s-a spus să-şi facă aprovizionarea până sâmbătă la prânz. Eu nu pot să le spun românilor când să se ducă la magazin să îşi cumpere alimente, totuşi e decizia dumneavoastră, a mea, a fiecăruia dintre noi, dar am dat-o în calcul să vedem totuşi impactul. Nu e o decizie uşoară, dar, dacă avem un sistem alternativ viabil, atunci se poate ajunge la o astfel de decizie", a declarat Marcel Ciolacu.

Sursa foto: Agerpres Foto

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: