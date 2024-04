Fără păcănele în localitățile mici: Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat proiectul de lege privind jocurile de noroc cu 243 de voturi "pentru", patru abţineri, iar doi deputaţi nu au votat.

Potrivit acestui proiect, spaţiul comercial în care operatorul exploatează jocuri de noroc, dacă are amplasate mijloace de joc de tip slotmachine, trebuie să se afle într-o unitate administrativ-teritorială cu o populaţie mai mare de 15.000 de locuitori. Dovada numărului de locuitori se face prin adeverinţă eliberată de primăria în a cărei rază teritorială se află spaţiul propus, scrie Agerpres.

"Este interzisă prestarea, în mod direct sau indirect, a unor activităţi conexe jocurilor de noroc către entităţi care nu deţin licenţă clasa 1 emisă de ONJN şi care permit accesul la jocurile de noroc de către participanţii la joc care accesează platforma de joc de pe teritoriul României şi/ sau participanţii la joc cetăţeni români care nu au rezidenţă fiscală într-un alt stat. Măsurile tehnice necesare pentru a preveni şi combate accesul participanţilor la jocuri de noroc cu încălcarea dispoziţiilor prezentului alineat vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui ONJN, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Până la adoptarea ordinului preşedintelui ONJN prevăzut de prezentul alineat, operatorii economici care deţin licenţa clasa II emisă de ONJN au obligaţia de a implementa orice măsuri tehnice disponibile pentru a preveni şi combate accesul participanţilor la jocuri de noroc cu încălcarea dispoziţiilor prezentului alineat", mai menţionează proiectul.

Se instituie, de asemenea, obligativitatea creării şi menţinerii la zi de către ONJN a unui registru public, accesibil online şi actualizat cel puţin o dată la fiecare 24 de ore, care va cuprinde operatorii licenţiaţi/autorizaţi pentru a desfăşura activităţi în domeniul jocurilor de noroc.

Proiectul a fost adoptat de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

„Această industrie face foarte mult rău României, distruge destine, nenoroceşte familii”

"Este o lege care închide toate păcănelele în localităţile care au sub 15.000 de locuitori, măreşte amenzile substanţial şi în perioada următoare vom trece pe repede înainte şi vom vota şi celelalte legi care sunt depuse în Parlament, indiferent că vorbim de reglementarea şi eliminarea din marile oraşe, dar vrem să vedem şi cum reacţionează industria cu prima lege. Această lege reglementează şi stipulează foarte clar că în 10 zile de la intrarea în vigoare nu se mai poate desfăşura acest tip de activitate în localităţile care au sub 15.000 de locuitori. Această industrie face foarte mult rău României, distruge destine, nenoroceşte familii, desparte familii, oamenii mor din cauza asta, din cauza lăcomiei unora care doresc să se îmbogăţească", a spus Simonis, înainte de dezbaterea din plen.

Preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor a menţionat că se duce o bătălie cu o industrie care are o piaţă de câteva miliarde de euro, care are cei mai buni avocaţi şi care are cei mai buni specialişti în a identifica anumite erori.

"Mai important decât să facem o lege rapid este să facem o lege bună. Ne-am asigurat că ceea ce facem astăzi este inatacabil şi de nespeculat de către cei care au foarte mulţi bani şi cu care ne luptăm noi astăzi, dar banii lor nu sunt bani curaţi, sunt bani pierduţi de oameni care îşi distrug destinele", a conchis Simonis.

