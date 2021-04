Cum să-ți găsești „jumătatea” la tenis, badminton sau squash. Ideea de afacere a unor români stabiliți în Londra

Era anul 2019, când Robert Rizea și Bogdan Demeny, doi români stabiliți în Londra "născoceau" o idee de afacere născută dintr-o nevoie personală. Robert, jucător profesionist de tenis și Bogdan, un avid pasionat de squash și-au dat seama că le este foarte greu să găsească parteneri cu care să joace, dar care să corespundă cu nivelul lor de joc și să fie și relativ aproape de locuința lor.

Așa s-a născut RacketPal, un start-up care îi ajută pe pasionații de sporturi precum tenis, badminton, squash, ping pong sau padel să-și găsească partenerii de joc potriviți.

„Totul a început cumva destul de întâmplător, ne-am întâlnit la unul din joburile noastre precedente (...) Robert a zis «uite, eu am ideea asta, aș vrea o aplicație pentru că nu am cu cine să mă joc», eu m-am regăsit imediat în ideea aceasta pentru că nici eu nu aveam cu cine să mă joc, nu reușeam să găsesc pe nimeni cu care să joc, nu reușeam partener de joc și am zis hai să o facem”, a declarat, pentru wall-street.ro, Bogdan Demeny, cofondator și CTO RacketPal.

Șase luni a durat să pună bazele primei versiuni a aplicației, timp în care cei doi jonglau în paralel cu jobul lor full-time din corporație. Bogdan, care este inginer la bază, a scris singur la început codurile pentru aplicație, însă pentru că devenea un proces tot mai greoi care necesita tot mai mult mult timp, a mai venit un prieten care i-a ajutat în tot acest proces tehnic.

După primul succes care a venit în primele câteva luni, am discutat cu Robert și am decis ca dacă vrem să facem ceva, va trebui sa renuntam la joburile noastre. Ne-am decis să facem asta full time pentru ca iubim aplicația asta, e copilul nostru și ne-am dat demisia de la joburile noastre, Robert s-a mutat la mine, a dormit pe canapeaua mea cât timp am ajuns sa luam prima runda de investitii cât sa plătim facturile și chiria și tot ce aveam noi de făcut. Deci de un an, un an jumătate lucram doar la RacketPal.

Cum funcționează aplicația

Un prim pas pe care un utilizator trebuie să-l urmeze este să-și instaleze RacketPal pe un dispozitiv propriu, disponibil atât pe Android și pe iOS. Urmează apoi câteva întrebări la care trebuie să răspundă pentru a vedea care este nivelul de joc. Când se termină acest procedeu, aplicația îi recomandă utilizatorului alte persoane care sunt potrivite ca nivel de joc cu ei.

„Dacă nu ești în Londra, ești mai departe, o să te ajutam sa creezi un meci pentru ca alte persoane care sunt pe platforma sa vadă ca e un meci creat și să se alăture. Noi avem Londra și periferia foarte bine acoperite din punct de vedere al utilizatorilor, dar este pur și simplu decizia fiecaruia în parte cât de mult vrea sa meargă. Dacă vrea sa joace tenis, se urca într-un metrou și merge pana în centrul Londrei ca sa joace. Avem niște filtre în care poți sa găsești ușor ce nivel vrei tu”, mai explică Bogdan.

Ieșirea din lockdown a impulsionat jocurile

La începutul lunii aprilie, Marea Britanie a relaxat restricțiile impuse ca urmare a răspândirii coronavirusului, iar britanicii s-au bucurat din nou de aer liber și de libertatea de dinaintea lockdown-ului. Acest lucru i-a ajutat și pe fondatorii RacketPal să atragă mai mulți oameni în aplicație, dornici să facă mișcare și să se întoarcă la a practica sporturile preferate.

„Este incredibil, pe lângă faptul că sunt foarte mulți oameni care vin pe platformă, avem sute de utilizatori noi care își fac cont în fiecare zi, mai avem și utilizatorii vechi care sunt dornici de mișcare după ce au stat închiși în case, sunt dornici să socializeze și să schimbe ceva în viața lor de zi cu zi. Am avut același lucru când a fost ultimul lockdown, când am atins niște numere incredibil de mari, cu oameni care nu mai puteau înainte să facă nimic”, spune Bogdan Demeny.

În general, utilizatorii RacketPal sunt oameni pasionați de sport, cu un stil de viață activ, dar sunt și persoane care s-au mutat de curând în Londra, fie pentru că au început facultatea, fie pentru că s-au mutat cu un job în capitala Marii Britanii. Alt profil foarte des întâlnit sunt cei care au rezervat deja un teren de tenis, dar care nu mai au cu cine sa meargă, din diferite motive.

În acest moment platforma are aproximativ 15.000 de utilizatori. Până acum, fondatorii au investit peste 230.000 de euro în dezvoltarea platformei RacketPal, ținta de business pentru anul acesta fiind să ajungă la 100.000 de utilizatori în Londra și Marea Britanie. În martie 2021, RacketPal a atras o investiție de 450.000 de euro de la fondul de investiții Neogen Capital.

„Vrem să capturăm piața din Marea Britanie, să luăm oraș cu oraș”

În Marea Britanie, sporturile de rachetă, de la tenis, squash sau badminton se bucură de o mai mare de popularitate. Acesta a fost și motivul pentru care cei doi antreprenori au decis să-și deschidă afacerea în Londra și nu în București, dar și pentru că acumulaseră mai multe cunoștințe despre cum funcționează piața de acolo.

„Planul nostru e să ajungem la 100.000 de utilizatori până la finalul anului, iar până la finalul lui 2022 să depășim un sfert de milion (...) În momentul de față vrem să capturăm piața din Marea Britanie, să luăm oraș cu oraș să vedem ce se întâmpla, poate să fie SUA, Australia sau Europa. Sunt multe criterii de care depinde acest lucru, printre care și COVID-19”, a mai transmis cofondatorul aplicației.

Robert Rizea și Bogdan Demeny au participat și la Imperiul Leilor, emisiunea difuzată de ProTV, în care și-au prezentat afacerea și în care au venit cu o ofertă pe masă de 500.000 de lire sterline, în schimbul a 1,8% din companie, care a fost acceptată de Bogdan Micu.

„Noi am mers acolo înainte să știm că vom lua investiția de la Neogen Capital, a fost o experiență foarte importantă pentru noi. În primul rând să fim în fața camerelor, în fața juraților care ne-au ajutat să mergem mai departe, să înțelegem mai bine business-ul. A fost o experiența extrem de benefică pentru noi și încurajăm pe toată lumea să meargă acolo, să fie expus, să iasă din zona de confort, să își prezinte visu sau ideea mai departe”, spune cofondatorul RacketPal.

