Start-up-ul Nooka Space atrage o nouă rundă de investiții în valoare de 2 milioane de euro

Nooka Space anunță numirea Irinei Leca în poziția de CEO al companiei, precum și ridicarea unei noi runde de investiții în valoare de 2 milioane de euro. Demersul continuă expansiunea internațională a Nooka Space în piețe și verticale noi, printre care Portugalia, Italia și verticala de aeroporturi.

Investiția se află în curs de finalizare și va fi închisă după ultima etapă de selecție a investitorilor relevanți. Antreprenor în serie, co-fondator Vector Watch și cu o experiență vastă dobândită în cadrul unor companii internaționale precum Fitbit și Google, Irina Leca are ca obiectiv expansiunea spațiilor de de birouri de proximitate, nu doar în România, ci și în alte piețe internaționale. Noul CEO are la activ un MBA obținut în cadrul Quantic School of Business and Technology și este licențiat în design în cadrul Universității de Arhitectură Ion Mincu.

Sunt motivată să conduc operațiunile Nooka Space și să formez o echipă locală și internațională pregătită să îndeplinească obiectivele noastre strategice. Irina Leca, CEO Nooka Space (foto)

Înființată în anul 2020, Nooka Space operează deja în 10 țări, precum: România, Olanda, Austria, Germania, Irlanda și Elveția. Modelul de afaceri Nooka Space se adresează unor segmente de business cheie, de la deținătorii de proprietăți care caută soluții inteligente pentru a-și maximiza veniturile din închirierea de spații, până la companiile care doresc să țină pasul cu mediile de lucru hibride.

„Dezvoltatorii de real estate sunt dornici să-și maximizeze veniturile prin închirierea spațiilor subutilizate, iar companiile caută flexibilitate. Aici intervenim noi. Suntem veriga lipsă.”, explică Leca.

Dezvoltatorii imobiliari din România și din alte țări se confruntă cu problema spațiilor neutilizate. În același timp, companiile fac tranziția la modul de lucru hibrid pentru a oferi angajaților o mai mare flexibilitate și pentru a le reduce stresul asociat cu timpul pierdut pe drum către birou.

„Ambele tendințe creează o nevoie pentru produsul nostru. Birourile de proximitate disponibile la cerere și tehnologia noastră se potrivesc perfect acestei nevoi, oferind o modalitate durabilă de a maximiza spațiile subutilizate, satisfăcând în același timp cerințele actuale ale pieței muncii”, spune Leca.

Compania continuă să pătrundă și pe alte piețe strategice. „Vizăm deja Portugalia și Italia pentru extinderea operațiunilor noastre. Modelul nostru de business este unul versatil și se adaptează ușor oricărui timp de locație, de la aeroporturi și gări, pănă la hoteluri, cafenele sau bezinăriii.", dezvăluie Leca.

Sursa foto: Nooka Space

