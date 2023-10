Programul final al taberei de antreprenoriat Startup Elites 2023

Startup Elites înseamnă 4 zile de workshop-uri, întâlniri cu antreprenori și mentori, provocări și FUN. Startup Elites 2023 are loc între 12 și 15 octombrie la Pensiunea Andrei în Moieciu de Jos și aici ai ocazia să afli resurse valoroase pentru afacerea ta. Hai să vezi programul final și complet al taberei de antreprenoriat de anul acesta.

Tabăra de antreprenoriat Startup Elites e locul unde tinerii aleși în urma înscrierilor și a selecției făcute de noi au oportunitatea să petreacă 4 zile la munte. Aici participă la workshop-uri, dar și stau de vorbă și la networking alături de speakeri&mentori, care vin să ofere din know how-ul și din experiența lor.

Startup Elites 2023 înseamnă patru zile de work&fun, cu tineri cu ambiții și planuri antreprenoriale mari, dar și alături de cei care au reușit și vor împărtăși din secretele succesului și eșecului lor.

Programul complet al taberei arată așa:

JOI, 12 octombrie:

13:00 - 14:00 - Welcome & Check In

14:15 - 15:00 - Get to know each other - Short Presentation

15:00 - 15:15 - Pick your Startup Elites Challenge

15:15 - 18:10 - Design Thinking (Alina Bălan)

18:20 - 20:00 - Story Time with Entrepreneurs

20:00 - 21:00 - Cină

VINERI, 13 octombrie:

08:00 - 08:50 - Mic-dejun

09:00 - 10:30 - Sales Strategies (Adrian Cioroianu)

10:40 - 11:50 - Best Financing Options for your Business

12:00 - 13:00 - Lunch

13:10 - 14:30 - Understanding & preparing for Growth - Matei Psatta

14:35 - 16:00 - Marketing strategy & branding (Claudiu Jojatu)

16:00 - 17:50 - Team Work

18:00 - 19:00 - Story Time with Entrepreneurs - Building & Selling a Company - Ciprian Borodescu

19:00 - 20:00 - Story Time with Entrepreneurs - Investment & Financing - Andrei Dudoiu

20:00 - 21:00 - Cină

SÂMBĂTĂ, 14 octombrie

09:00 - 09:50 - Mic-dejun

10:00 - 11:30 - Product Market Fit (Irina Scarlat)

11:30 - 13:00 - Creșterea Eficienței prin Empatie: Strategii pentru Antreprenori (Alexandru Moldovan)

13:00 - 14:00 - Lunch

14:00 - 15:00 - How to build a business / eCommerce Talks (Laura Sardescu)

15:00 - 19:30 - Team Work

19:30 - 20:30 - Story Time with Entrepreneurs - Zăganu

20:30 - 21:30 - Cină

DUMINICĂ, 15 octombrie

08:00 - 10:00 - Mic-dejun & Check Out

10:00 - 12:00 - Final Pitch

În cadrul taberei Startup Elites, 4 zile la munte, vom îmbina munca cu distracția și inspirația cu lecțiile aplicate. Ne găsim la pensiunea Andrei de la Moieciu de Jos.

