Cresterea vanzarilor de circuite turistice in 2017 este de 34%, iar charterele au avut grade de ocupare de 97% in sezonul 2017. In topul preferintelor au fost, dupa numarul de turisti, Grecia - 45%, Spania - 24%, Turcia - 20% si Cipru - 5 %, Italia, Portugalia si Croatia.

Bulgaria si turismul intern, in special catre destinatii de tip litoral, dar si munte si balneo, au crescut cu 32%, fiind foarte solicitate de turisti, in special in perioadele de early booking (octombrie - martie).

Pentru 2018, turoperatorul anunta introducerea unor zboruri charter catre Alanya (Turcia), Samos (Grecia) si, in premiera absoluta, Albania, pe transport individual. Acestea se adauga destinatiilor traditionale (pe zboruri charter sau curse de linie): Grecia (Corfu, Creta-Chania, Creta-Heraklion, Kamari-Santorini, Rodos, Zakynthos, Kos), Spania (Costa Blanca, Costa Brava, Costa del Sol, Palma de Mallorca, Tenerife), Portugalia (Algarve, Estoril si Cascais, Madeira), Italia (Coasta Amalfitana, Sicilia, Sardinia), Cipru de Nord, Croatia, cu zboruri de plecare din Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi.

Totodata, Paralela 45 anunta ca de acum incolo promoveaza preturile finale ale pachetelor turistice, cu toate taxele incluse, atat pe site-ul agentiei, cat si in agentii si pe orice materiale promotional, astfel incat clientii sa poata lua decizia de achizitie a unei vacante in deplina cunostinta de cauza.

"Nu de putine ori ofertele unor agentii sunt simple carlige de marketing prin care se anunta un pret neverosimil. Atras de vacanta de la 100 de euro/persoan”, clientul ajunge in agentie si descopera ca la pretul anuntat se adauga taxe de aeroport si asistenta turistica, care dubleaza sau tripleaza pretul. Aceste practici trebuie stopate din respect pentru turisti si pentru credibilitatea agentiilor de turism din Romania”, declara Alin Burcea, CEO Paralela 45.

In perioada de Early Booking, pachetele pentru vara viitoare au reduceri intre 15 si 45%, care scad pe masura ce programul se apropie de final (martie 2018) sau se opresc daca hotelierul care le acorda, de fapt, ajunge la gradul de ocupare dorit.

“Paralela 45 a dezavuat intotdeauna campaniile de promovare agresiva ale unor agentii de turism care folosesc sloganuri de tipul: “Vacante la 1 Euro”, “Taxe gratuite de aeroport” sau Early Booking aplicat circuitelor turistice. Este important ca turistii sa cunoasca faptul ca agentiile de turism pot oferi discounturi produselor care intra in categoria Early Booking (cu pana la 6 luni in avans) precum si ofertelor de tip Last Minute, cu cateva zile inainte de efectuarea sejururilor. Toate aceste reduceri sunt oferite direct agentiilor de catre hoteluri (reduceri la cazare). In momentul in care reducerile Early Booking contin si alte discounturi, provenite de exemplu din taxe aeroport, transferuri sau comisionul agentiei, apar semne de intrebare cu privire la stabilitatea agentiilor care le ofera”, declara Alin Burcea, CEO Paralela 45.

Pentru cele 120 de circuite turistice aflate in portofoliul Paralela 45 nu sunt aplicate reduceri.

“Circuitele turistice sunt produse atipice, deosebit de complexe si solicitate de un public atent si extrem de educat. Includ transport, transferuri, cazare, servicii de masa, asistenta turistica oferita de ghizi cu experienta si multiple optiuni de vizitare a obiectivelor turistice din traseul sau tarile parcurse. La acest tip de produs turistic nu se aplica in general reduceri de tip Early Booking. Nu se obtin reduceri de 30% - 40% - 50% pentru un grup restrans de persoane nici de la compania de transport aerian, nici de la hotelul la care sunt cazati cate doua sau trei nopti pe parcursul circuitului, pe care agentia de turism sa le transfere turistilor”, explica Alin Burcea, CEO Paralela 45.

Reteaua Paralela 45 s-a extins in 2017 cu patru noi agentii in Bucuresti, Brasov, Arad si Bacau, concomitent cu acceptarea de noi francize in retea in Bucuresti (2 agentii) si Sf. Gheorghe, numarul punctelor de vanzare ajungand 43.