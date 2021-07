[VIDEO] Cristian Pandel, Christian Tour: E o cerere nebună de vacanțe, avem reduceri de până la 60% la anumite sejururi

După un an în care turismul a avut ușile închise, 2021 a aprins dorința oamenilor de a călători, inclusiv pentru românii mai puțin dispuși să plece în vacanță. Într-un interviu video, realizat de wall-street.ro, Cristian Pandel, proprietarul agenției de turism Christian Tour, a declarat că agenții de turism ai companiei fac față cu greu solicitărilor oamenilor, încercând să respecte cerințele tuturor. În plus, cele mai căutate destinații rămân în continuare Grecia și Turcia, cu reduceri de până la 60% sejururi.

”După un an foarte dificil, 2021 este la fel de dificil sau mai dificil. În 2020, business-ul a scăzut cu 90%, am închis sedii și am redus din personal ca să putem supraviețui, neavând nicio predicție. Acum avem o cerere nebună pentru vacanțe și nu reușim să facem față tuturor solicitărilor oamenilor. Ne este greu să răspundem inclusiv la telefon”, a declarat Pandel, în cadrul interviului wall-street.ro.

Turismul a prins aripi din 15 mai, și, deși noi ne așteptam la o reluare treptată a călătoriilor, totul a fost foarte brusc și în cerere foarte mare. - Cristian Pandel, proprietar Christian Tour -

Proprietarul Christian Tour a precizat că în topul vânzărilor se află Grecia și Turcia, cu precădere Antalya și Bodrum, unde turiștii pot beneficia de reduceri de până la 60%.

”Vindem vacanțe de la 50 de euro, o săptămână într-o vilă din Grecia (adică de la 7 euro pe noapte) până la vacanțe de 50.000 de euro în Maldive. Discounturi mari sunt și în Turcia, unde există reduceri de până la 60% la hoteluri, la rezervări last minute, inclusiv. Spre exemplu, cu 1.500 de euro poți petrece vacanța într-un hotel de cinci stele, cu servicii ultra all inclusive, tarif valabil pentru o familie”, a mai spus proprietarul agenției.

Pandel a adăugat că Egiptul rămâne printre favoritele turiștilor români, însă rezervările pentru această destinație sunt concentrate în toamnă. Acesta a mai spus și că în primele cinci luni din 2021, 30.000 de turiști români au plecat în Egipt, prin agenția sa, un număr mai mare decât în tot anul 2019. Pandel precizează că principalele motive pentru care Egiptul a devenit o destinație de top au fost lipsa restricțiilor COVID și prețurile mici (circa 1.200 de euro un sejur la all inclusive, cu toate cheltuielile de drum acoperite).

O altă destinație care intră pe lista vacanțelor este Tenerife, către care Christian Tour organizează un charter direct.

Se vor scumpi vacanțele după extinderea campaniilor de vaccinare anti-COVID

Cât despre scumpirea vacanțelor, ținând cont de relaxarea restricțiilor, Pandel mărturisește că nu intenționează să crească prețurile.

Însă este posibil să asistăm la o creștere de 2-3%, din cauza presiunii din partea personalului (numărul angajaților e redus, solicitările oamenilor sunt în număr mare, iar personalul solicită revenirea la salariile de dinainte de pandemie).

Vezi mai multe detalii despre modul în care turiștii români își aleg acum vacanțele, dar și despre planurile lui Cristian Pandel de a aduce turiști străini în România, începând cu anul viitor, în video-ul de mai jos:

