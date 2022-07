GALERIE FOTO | Ce putem vizita în Kusadasi, orașul turcesc cu una dintre cele mai lungi plaje din lume

Kusadası (pronunțat Kușadasî) este un oraş turistic din provincia Aydın, din sud-vestul Turciei. Orașul este fondat de efeseni, numele pe care l-au dat orașului fiind Neopolis (orașul nou). Este o zonă a Turciei încărcată cu momente istorice, în care plaja se îmbină cu bazarul și cu săpăturile arheologice.

Am vizitat Kusadasi pornind din port, după ce a fost ancorat vasul de croazieră cu care am călătorit și am început cu Efes, unul dintre proiectele ambițioase cu care turcii se mândresc, dar și unul dintre principalele obiective turistice din oraș.

Ce putem vizita în Kusadasi

Efes

Efesul este vizitat de un milion de turiști în fiecare an. A fost capitala romanilor din Asia Mică în urmă cu 2.000 de ani, când malaria era cea mai mare problemă a orașului. După săpături, a devenit un imens muzeu în aer liber unde pot fi văzute cele mai importante lucrări. Efesul se află la aproximativ o oră cu mașina de Izmir, al treilea oraș ca mărime din Turcia.

Efes aparține de patrimoniul UNESCO din 2015, australienii fiind cei care au descoperit orașul antic în urmă cu 130 de ani, când au început săpăturile.

Ghizii locali sunt de părere că doar 20% din orașul antic a fost scos la iveală de sub dealurile din Kusadasi. Tot ei sunt cei care susțin că e aproape imposibil ca săpăturile să continue, deoarece există un nou oraș deasupra Efesului.

În plus, încă un pont pe care tot ghidul ni l-a vândut a fost faptul că Efesul este cea de-a șaptea biserică menționată în Biblie.

Foto: Niki, zeița Sportului (de la care se presupune că provine brandul Nike)

Pentru a vizita Efesul, înarmați-vă cu apă și șepci sau pălării, deoarece nici soarele din Turcia nu este cel mai prietenos. Iar după ce faceți turul de oraș antic, vă puteți opri la cafenelele de la ieșire pentru a savura o cafea turcească.

Bazarul turcesc

Poate nu este un punct de atracție pentru toată lumea, însă bazarurile turcești sunt renumite pentru negocieri și merită să vă testați măcar o dată abilitățile comunicaționale. Și da, după doi ani de pandemie și cu o inflație record, turcii par că nu mai vor să scadă prețurile atât de mult. În plus, e bine să fiți atenți și la calitatea produselor, deoarece, chiar și conștienți fiind de falsul original, măcar să nu vă țină doar până la ieșirea din bazar.

Și încă un pont: dacă turcii din bazar vă salută, deși e nepoliticos, ignorați-i, că nu veți mai scăpa de ei.

Parcul acvatic Aqua Fantasy

Cunoscut ca fiind cel mai mare de acest gen din Turcia, parcul este dotat cu tobogane și piscine pentru toată familia.

Cei mici pot merge direct spre mini-fântânile și toboganele piscinei, în timp ce toată familia se poate bucura de partea mai relaxantă a parcului. Aici puteți găsi o zonă de cadă cu hidromasaj și chiar un castel în stil Disney.

În plus, cu o gamă largă de restaurante și o mulțime de șezlonguri, pentru a vă completa bronzul, vă rezervați o zi de vacanță în Kusadasi.

Plajele din Kusadasi

Vorbind despre turismul în Turcia, este imposibil să nu ne oprim și asupra plajelor, Kusadasi fiind și orașul cu una dintre cele mai lungi plaje, care măsoară 15 kilometri lungime.

Cea mai bună plajă din Kusadasi este Long Beach, aceasta fiind cea menționată mai sus. Long Beach este vizitată în cea mai mare parte de localnici, fiind o plajă cu nisip fin, cu dușuri gratuite și cabine de schimb, cu multe cafenele, restaurante și pub-uri de-a lungul coastei. Această plajă de nisip continuă până la Parcul Național Guzelcamli Kusadasi.

Love Beach este partea de sud a Long Beach și este foarte aproape de Guzelcamli. Această plajă este perfectă pentru camping, iar campingul este gratuit. Există toalete, dușuri și magazine alimentare disponibile pe plajă.

Diamond Beach, tot parte a Long Beach, este o altă zonă cu plajă bună, unde găsiți multe restaurante și cafenele.

Curiozități despre Turcia

Turcia este a treia țară din lume, având circa 86 de milioane de locuitori. Antalya, o regiune cunoscută ca fiind pe placul turiștilor români, este denumită casa Sfântului Nicolae, dar și cel mai călduros oraș al țării.

În plus, tot în Turcia a murit Fecioara Maria, informația fiind confirmată de Vatican.

De asemenea, Turcia deține și cea mai mare sală de conferințe, care poate susține până la 5.000 de oameni (poate acesta este și motivul pentru care ultimele negocieri de pace dintre Rusia și Ucraina au avut loc în această țară).

Nu în ultimul rând, agricultura și turismul sunt principalale activități economice din Turcia.

Sursa foto: Wall-Street.ro

