Wizz Air pune la bătaie încă 100.000 de bilete gratuite refugiaților ucraineni

Wizz Air va oferi 100.000 de bilete gratuite cetățenilor ucraineni pentru toate zborurile continentale din Europa și Marea Britanie operate de Wizz Air Hungary și Wizz Air UK. Biletele gratuite vor fi disponibile pentru călătorii între 15 septembrie și 8 decembrie 2022 pentru a ajuta ucrainenii să ajungă la destinațiile dorite. Biletele gratuite sunt disponibile pe un total de 800 de rute.

Cetățenii ucraineni care doresc să rezerve un zbor în cadrul acestei scheme de bilete gratuite pot face acest lucru vizitând Official Wizz Air website | Book direct for the best prices.

Călătorilor li se va cere să furnizeze numărul pașaportului ucrainean în momentul rezervării și li se va cere, de asemenea, să prezinte pașaportul ucrainean și viza/documentele de călătorie necesare la check-in.

Este inclus un bagaj de mână (max: 40x30x20cm). Trolerele și bagajele de cală sunt supuse unor taxe suplimentare.

Vezi și: Un nou zbor Wizz Air din România. Cât costă un bilet (wall-street.ro)

Wizz Air operează o flotă de 145 de aeronave Airbus A320 și A321. Wizz Air este listată la London Stock Exchange cu abrevierea WIZZ.

Sursa foto: Pixabay

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: