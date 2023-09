În premieră, o companie aeriană va închiria haine pasagerilor, pentru ca aceștia să nu le mai ducă în bagaje

Numit Any wear, Anywhere, serviciul va fi disponibil până la sfârșitul lui august 2024, iar compania aeriană spune că acest lucru va ajuta la reducerea emisiilor de carbon prin reducerea greutății avionului, conform CNN.

Inițiatorii acestui proiect arată faptul că aproximativ 10 kilograme de bagaj care nu mai este transportat echivalează cu 7,5 kilograme de emisii, sau, în alte cuvinte, cu echivalentul folosirii unui uscător de păr timp de 10 minute pe zi, preț de 78 de zile.

JAL is running a trial of their Any Wear, Anywhere program that allows foreign travellers to Japan to ditch their heavy suitcases, travel light and JAL will rent you clothes and deliver them to your hotel for 2 weeks. pic.twitter.com/kAvDLYW6TR— Jay (@thetrickytrade) September 9, 2023