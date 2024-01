Zboruri din România către New York: HiSky anunță că vor fi disponibile și cu plecare din Cluj și Chișinău

Pasagerii din Cluj Napoca și Chișinău vor putea ajunge în Statele Unite ale Americii cu doar o scurtă oprire, la București. Compania aeriană HiSky a introdus în sistemul de rezervări posibilitatea de achiziție directă a zborurilor către New York, cu plecare de pe aeroporturile din Cluj și din capitala Republicii Moldova. Programul zborurilor care fac legătura între aceste orașe și București a fost adaptat, astfel încât durata conexiunii să fie de o oră și 10 minute, timpul estimat pentru a ajunge la poarta de îmbarcare pentru zborul programat București, Henri Coandă – JFK, New York. Astfel, în fiecare zi de luni, miercuri, vineri și sâmbătă, pasagerii din vestul țării și din Republica Moldova se vor îmbarca de pe aeroportul de plecare la ora 6:30 și vor ateriza la New York la ora locală 11:35, cu o durată totală a călătoriei, care include conexiunea, de 12 ore.