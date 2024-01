VIDEO Un avion a aterizat de urgență după ce a rămas fără un geam în timpul zborului

Zborul 1282 a decolat de pe aeroportul internaţional din Portland în jurul orei 17:00 (01:00 GMT sâmbătă) înainte de a se întoarce în siguranţă "după ce echipajul a raportat o problema de presurizare", a anunţat pe reţeaua socială X (fostă Twitter) Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) din SUA.



Imaginile postate pe reţelele sociale arătau un geam de avion desprins, iar măştile de oxigen erau coborâte din plafonul aeronavei.



Un pasager al zborului, Kyle Rinker, a declarat pentru televiziunea americană CNN că geamul s-a desprins imediat după decolare.

Alaska Airlines Flight 1282 made an emergency landing in Portland, Oregon on January 5, after an issue with pressurization. A panel of the fuselage, including the panel’s window, popped off shortly after takeoff.



[📹 vy.covers]https://t.co/VRzA10AilE