Casa din Viscri a Regelui Charles III s-a redeschis publicului pentru un nou sezon de vizitare. Șura reconvertită a proprietății tradiționale săsești găzduiește, în premieră în România, expoziția ‘’The Darkness Within, Copșa Mică 1988 – 1995’’, o explorare a impactului pe care industrializarea forțată o are asupra omului și a mediului înconjurător, prin lentila fotografului britanic Barry Lewis.

Expoziția temporară aduce în fața publicului o selecție de 42 de fotografii realizate pe parcursul vizitelor sale în zonă atât înainte de 1989, cât și în anii următori.

„M-am întors în Transilvania pe 6 ianuarie 1990. Era o iarnă aspră și înghețată. Am înțeles că lucrurile nu s-au schimbat în bine când, ajuns la câțiva kilometri de oraș, am văzut culoarea zăpezii schimbându-se din alb în gri și am întâlnit niște ciobani cu turma lor de oi albe înnegrite. (...) În Copșa Mică oamenii erau negri, zăpada era neagră, casele erau negre, copiii erau negri și nimic nu creștea în câmpurile negre din jur. (...)”, își amintește Barry Lewis.

Prin fotografiile sale evocatoare, Lewis surprinde dezolarea și reziliența locuitorilor orașului în mijlocul întunericului generat de fabricile Carbosin și Sometra.

Munca sa, ulterior publicată în revista Life și onorată cu prestigiosul premiu Leica Oskar Barnack (LOBA), scoate la lumină costul uman al industrializării iresponsabile și poate fi un prilej de reflecție asupra nevoii de justiție în probleme de mediu în România post-revoluționară.

‘’The Darkness Within” este cea de-a doua expoziție a fotografului britanic în Casa Regelui Charles III din Viscri, după seria de portrete fotografice inedite ale unor artiști români, expuse aici în toamna anului 2023. (...) Realitatea surprinsă de aceste fotografii a fost mult peste tot ce îmi imaginasem eu din poveștile auzite despre orașul negru, dându-mi convingerea că astfel de adevăruri ascunse în comunism trebuie revizitate cât mai des pentru a nu fi uitate sau repetate. (...)” a declarat și Raluca Grigore, curator The King’s House. Expoziția a fost curatoriată în colaborare cu fotograful Ionuț Macri.

Casa din Viscri este deschisă publicului până la finalul lunii octombrie și găzduiește în continuare expoziția de carte și artă florală The Transylvania Florilegium, precum și expoziția permanentă „Prezervarea învelitorilor istorice”, realizată în parteneriat cu Asociația Monumentum și The King’s Foundation.

Peste 38,000 turiști români și străini au trecut pragul casei regelui în anul 2023.

Sursa foto: Positive Communication

