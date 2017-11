Black Friday este cea mai buna ocazie din an pentru a cumpara produsele dorite la preturi considerabil mai accesibile. Dincolo de reducerile semnificative, gamele de articole sunt suplimentate si este o oportunitate excelenta de a achizitiona cadouri pentru cei dragi, avand in vedere apropierea sarbatorilor. FashionUP , unul dintre cei mai mari retaileri de imbracaminte, incaltaminte si accesorii de pe piata autohtona, s-a pregatit temeinic pentru ziua de 17 noiembrie, cand este marcata ziua de Black Friday in Romania. FashionDays , concurent direct, va avea de asemenea reduceri masive in aceeasi zi.

FashionUP va rasplati fidelitatea clientilor cu o multime de surprize de Black Friday, peste 200 de oferte si reduceri de pana la 90%. Pe langa cele 50.000 de produse deja existente in portofoliul magazinului, au fost adaugate 20.000 in plus special pentru Black Friday. Dintre acestea, 7.000 vor avea un pret unic foarte accesibil, de 69 lei. Printre brandurile premium care vor beneficia de reduceri se numara Trussardi, Versace Jeans, Cavalli Class, Levi’s, Dixie, Guess si Michael Kors.

“Am negociat cu furnizorii sa asigure stocuri suplimentare, mai ales pentru produsele-vedeta. Garantam ca toate preturile sunt cele mai bune din an”, a declarat Alin Stanciu, fondator FashionUP.

Pentru a face fata cu brio zilei de Black Friday, FashionUP a dublat echipa de Customer Care pentru a reactiona mult mai eficient la solicitarile clientilor. De asemenea, au fost suplimentate posturile de procesare din depozit pentru a asigura o livrare cat mai rapida a coletelor.

Cand incepe Black Friday 2017 la haine

Reducerile de Black Friday au startul pe 17 noiembrie la 00:00, insa cei care se aboneaza la newsletterul FashionUP vor primi un cod unic cu ajutorul caruia pot vizualiza ofertele pe 16 noiembrie la 22:00, cu doua ore inaintea tuturor. In plus, abonatii intra automat in cursa pentru doua premii inedite, oferite in parteneriat cu o agentie de turism. Premiile constau intr-o vacanta in Rhodos si o excursie pe Coasta Mediteraneana a Turciei, ambele de doua persoane.

In 2016, cel mai bine s-au vandut rochiile, paltoanele, gecile, botinele si pantofii sport. Anul acesta, preturile pentru rochii pornesc de la 49 de lei, pentru paltoane de la 69 de lei, iar pentru geci de la 99 de lei. Campania Black Friday la FashionUP se desfasoara in perioada 17-26 noiembrie, iar compania se asteapta la vanzari in valoare de doua milioane de euro si la peste 70.000 de produse vandute.



Compania a achizitionat recent magazinul online PiuStyle, care va fi varianta italiana a FashionUP. Anul 2018 se anunta, de asemenea, plin de surprize: extinderea pe piata din Italia deschide accesul catre noi furnizori si automat implica diversificarea produselor disponibile pe FashionUP.