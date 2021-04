Pandemic Report: Webdesk Agency susține startup-urile în cea mai grea perioadă

Multe companii au fost afectate serios de pandemia COVID-19 și au fost nevoite să își regândească toată strategia de marketing și de management pentru a putea face față situației actuale.

În această perioadă s-a simțit mai mult ca niciodată impactul pe care marketingul online îl are asupra unei companii, dar și rolul pe care internetul îl joacă în viața noastră de zi cu zi.

Cum multe companii s-au văzut nevoite să migreze din mediul fizic în mediul online, au avut nevoie de un ajutor de nădejde pentru a putea face această trecere mult mai lină și mult mai profitabilă. Astfel, agențiile web care mizează pe marketing online au avut un număr crescut de clienți în perioada pandemiei. Una dintre agențiile de web design și marketing online de încredere pentru startup-uri, care își desfășoară activitatea de mai bine de 7 ani, este Webdesk Agency.

Webdesk Agency a oferit suport constant startup-urilor și afacerilor medii în această pandemie, indiferent de nișa lor de activitate sau de tipul de serviciu dorit.

Webdesk Agency, ajutorul companiilor în pandemie

Pe partea de servicii de web development care includ: creare site, realizare magazin online, pachet start-up nation, agenția Webdesk și-a pus la dispoziție serviciile pentru companiile ce înainte activau exclusiv în mediul offline.

„Foarte multe companii au migrat în această perioadă în mediul online deoarece s-a putut observa o crește exponențială a cumpărăturilor online pe timp de pandemie, chiar și când vorbim de categoria vârstnicilor, care înainte nu era atât de activă în mediul online.

Am reușit să realizăm magazine online din nișe precum: cosmetică, muzică, și am fost chiar martorii startup-urilor ce reușesc să facă dintr-o urgență mondială un business de succes. Astfel, am reușit să avem parteneriate cu producători de teste rapide pentru COVID-19 (pe partea de site-uri de prezentare & magazine online), dar și cu diverși comercianți de textile și produse pentru locuințe, precum Pufulino.ro, Pvcmag.ro, Studiocasa.ro.”

Multe dintre noile startup-uri au avut nevoie de serviciile de branding puse la dispoziție de către agenția Webdesk, precum logo design, copywriting, grafică web și print.

Pe partea de servicii de marketing care includ: SEO și PPC, agenția Webdesk și-a oferit susținerea către companiile online ce doreau mai multă vizibilitate către publicul larg.

„În momentul actual, serviciile SEO oferă cea mai multă stabilitate unui site și nu este de mirare faptul că foarte multe companii online mizează pe acestea. În această perioadă am fost contactați de foarte multe companii pe nișe diversificate, precum magazine de electrocasnice, echipamente de grădinărit, decorațiuni, seturi cu plase de insecte și accesorii PVC.”

Este de așteptat ca acest trend de migrare în mediul online să continue și în perioada următoare și să rămână un trend definitive, ca urmare a faptului că populația s-a obișnuit deja cu tot ce înseamnă mediul online și cu beneficiile pe care acesta le aduce: siguranță, confort, acces rapid.

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: