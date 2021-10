Cătălin Vlădescu de la VTEX, soluţie complet integrată de comerţ, marketplace şi Order Management System (OMS) din lume, spune că în acești ultimi doi ani, brandurile care au avut prezență de la început atât online, cât și offline, prin intermediul magazinelor fizice, au avut mai mult de câștigat.

„Am văzut categoric niște schimbări din punctul acesta de vedere. Cred că cel mai la îndemână este transferul sau vizibilitatea către online a retailerilor care activau doar în offline și asta a fost cumva forțată de restricțiile care venit în timpul pandemiei. Asta a văzut toată lumea și și-au dat seama toți că nu poți să stai într-un singur canal și trebuie să diversifici și să deschizi și canalul de online (...) De câștigat au avut cei care au fost prezenți și online și offline. În momentul restricțiilor a fost important sa fii online, dar cand restrictiile au fost ridicate, cand oamenii s-au întors în centrele comerciale și în magazinele fizice a fost important să le oferi oamenilor o astfel de experiență”, a declarat Cătălin Vlădescu, VP of B2B Sales Eastern Europe VTEX, în cadrul retailArena 2021, una dintre cele mai importante conferințe de business dedicate industriei de retail, FMCG și eCommerce.

