Cum poți câștiga un bilet la ecomTEAM 2022 sau cum te poți înscrie pentru a viziona online o parte din conferință

Pe 7 și 8 septembrie suntem la Brașov pentru 2 zile de e-commerce intensiv în cadrul evenimentul ecomTEAM 2022. Avem 6 paneluri de discuții și 6 workshop-uri pregătite pentru tine, dacă vei fi prezent la locație. În cazul în care nu poți ajunge, ai acces prin intermediul platformei IC Events la cele 6 paneluri, fără workhop-urile susținute de specialiști de la Google, DWF, MTH sau eMAG. Tot ce trebuie să faci este să te înscrii AICI, iar în cazul în care reprezinți un magazin online și îți dorești să participi în format fizic, ți-am pregătit Bursele ecomTEAM, la care te poți înscrie AICI.

Peste 30 de specialiști în e-commerce vin alături de noi la ecomTEAM pe 7&8 septembrie la Brașov, iar grație platformei IC Events, dezvoltată de InternetCorp, poți urmări panelurile de discuții online.

Panelurile și prezentările la care ai acces înscriindu-te pentru a viziona online ecomTEAM 2022 sunt următoarele:

Marketplace, the new crown jewel of the industry?

Best practices for a successful Omnichannel Strategy

How to Grow with Affiliate Marketing

How does the best outfit for an online shop look like?

The rise of Quick-Commerce and E-Grocery: How fast are they growing?

How to build an intelligent delivery & fulfillment strategy for your shop

Understanding the digital customer: how consumers want to interact with your brand

Dacă dorești să te înscrii la ecomTEAM 2022, intră AICI și selectează Attend for Free, butonul pe care-l găsești în dreptul secțiunii Free online conference.

Vei avea acces la cele 6 paneluri menționate mai sus, la zona de Networking, zona de stand-uri ale partenerilor, chat-ul public din platformă, funcționalitatea Social Lounge prin care poți avea întâlniri one-to-one cu ceilalți participanți, dar și posibilitatea de a schimba cărți de vizită cu aceștia.

Bursele ecomTEAM 2022: Ai șansa de a participa gratuit la eveniment

Dacă reprezinți un magazin online și dorești să participi în format fizic, îti oferim șansa de a participa GRATUIT, tot ce trebuie să faci este să ne spui câteva cuvinte despre business-ul tău și de ce vrei să participi la eveniment.

Noi vom alege 5 magazine online la inceput de drum și le vom acorda o invitație The Specialist cu acces la ambele zile, 3 workshop-uri la alegere și participare la ecomPARTY.

În plus, un norocos va beneficia de o invitație VIP cu 1 noapte de cazare în acelasi hotel unde are loc evenimentul, Qosmo Hotel din Brașov. Înscrie-te prin căsuța de mai jos.

Evenimentul ecomTEAM este powered by FAN Courier, are ca Main Partner VTEX, Gold Partners Cargus și Oney, Silver Partners DWF, eMAG Marketplace, cora, Gun Media, RTB House, Simplify by KLG, Strongo by KLG, MerchantPro, TBI Bank, OLX Business, Twispay și DHL Express România, în timp ce la categoria Sponsors regăsim Optimized, MTH Digital și Innobyte.

De asemenea, evenimentul este Supported by MKOR, Autonom și Roweb.

