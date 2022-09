ecomTEAM: Sfaturile specialiștilor pentru cei care vor să lanseze un magazin online

Nu e atât de simplu să intri în e-commerce. Speakeri de top, invitați la ecomTEAM 2022, au explicat, pentru wall-street.ro, care sunt trendurile și de ce trebuie să țină cont cei care vor să-și deschidă un magazin online.

Ce vor să vadă specialiștii atunci când intră pe site-ul unui magazin online?

Mihai Vînătoru, Co-founder & CEO DWF: Când fac cumpărături online, vreau să văd cât mai multe informații tehnice, specifice, eventual un video și elemente de încredere dacă produsul nu e deja într-un magazin online cu care sunt obișnuit.

Arthur Rădulescu, CEO & Founder MerchantPro: Organizarea magazinului și vizibilitatea sunt cele mai importante lucruri. Organizarea e esențială pentru magazinele cu număr mare de produse, te poate ajuta însă și din perspectiva SEO.

Cătălin Bordei, Managing Partner Innobyte: Mă interesează o experiență cât mai personalizată. Nu aș neglija nici partea de check-out, modalitățile de livrare și de plată. Experiența clientului se termină după ce a primit produsele.

Augustin Dobre, CEO Twispay: Mă uit în zona de check-out, mi-ar plăcea să văd cât mai multe magazine online cu multiple soluții de payment, dar mă uit și la customer experience.

Mihai Crîngașu, Senior Partner Success Manager TBI Bank: De obicei mă uit la partea de plată, la procesatorul de plăți folosit, dar și la cât de ușor e să ajungi la o finalitate, la un check-out. Folosesc mult magazinele din afară din perspectiva siguranței pe care o oferă.

Ce este esențial în acest moment pentru un magazin online

Mihai Vînătoru, Co-founder & CEO DWF: Google te iubește când deja te iubește toată lumea. Trebuie să te iubească consumatorul, comunitatea, să se vorbească despre tine. Google percepe semnalele astea, ajunge să te placă, să te rankeze mai bine. De asemenea, lui Google îi plac site-urile care funcționează bine; dacă nu ai probleme tehnice, blocaje, Google va ajunge să te placă și vei concura în termeni de relevanță cu competitorii.

Arthur Rădulescu, CEO & Founder MerchantPro: În momentul de față, principala trăsătură a clienților unui magazin online e căutarea vitezei: viteza de încărcare a site-ului, viteza de livrare etc. Am lansat la începutul acestui an un proiect de refacere a front-end-ului pentru un magazin online în acest sens. Cealaltă direcție este cea a automatizărilor, care permit unui magazin online să răspundă așteptărilor tot mai mari ale clienților.

Vrem să dezvoltăm mecanisme care să le permită clienților să își implementeze singuri tot felul de funcții. Au acces la template-uri, la obiecte foarte puternice, dar simplu de folosit.

Cătălin Bordei, Managing Partner Innobyte: E foarte important să oferim personalizări, o cale ușoară de a ajunge la produs. Cauți un laptop, ai sute de variante. Cum reduci lista din cât mai puțini pași, cu efort minim pentru utilizator? Cum îi oferi apoi variante de a da comanda cât mai rapid.



Vorbim și de specializarea magazinelor online, zona marketplace-urilor se va dezvolta tot mai mult în următorii ani.

Augustin Dobre, CEO Twispay: Există magazine mici, care se uită la costuri, suport tehnic din partea procesatorului de plăți; cele mari se uită la personalizare, la analytics. Procesatorul de plăți poate furniza informații despre obiceiurile de consum. Ce am văzut în ultimul timp este o migrare spre plata online

Mihai Crîngașu, Senior Partner Success Manager TBI Bank: ”Buy now pay later” este acum trendul. Zona cardurilor de credit este mult mai dificil de accesat decât produsele ”buy now pay later”, timpul nostru de răspuns e mult mai rapid. De aceea, adoptare sa a înregistrat o creștere semnificativă. Avem produsul standard de 4 rate fără dobândă, dar avem și produse până la 60 de rate.

Care sunt cele mai bune soluții pentru magazinele online?

Mihai Vînătoru, Co-founder & CEO DWF: Google Analytics este un must have, cu mare atenție pentru noua variantă. Trebuie instat și Google Search Console, care oferă multe informații pe care Analytics le va elimina din motive de GDPR. Apoi Google Business.

Ideal ar fi să instalați și HotJar sau un produs similar – Clarity de la Microsoft. Pentru analiza competiției, recomand SimilarWeb. Iar într-o zonă mai tehnică există ScreamingFrog care vă arată problemele de indexare.

Arthur Rădulescu, CEO & Founder MerchantPro: Odată ce ai o prezență locală matură și solidă, extinderea internațională e un must-have. E păcat să ratezi potențialul internațional. Platforma noastră oferă funcțiile pentru această extindere internațională, la un nivel complex, nu doar front-end: sincronizare de stocuri, aplicații multi-store. Asigurăm și consultanță prin birourile din Bulgaria și Grecia.



Cătălin Bordei, Managing Partner Innobyte: Trebuie să înțelegem scopul, de ce vrem să atacăm o nouă piață. Care sunt nevoile de business care au generat această strategie? Ne uităm în acea piață cum putem adapta infrastructura, sunt integrări noi de făcut, sunt parteneriate noi, sunt lucruri specifice piețelor respective, metode specifice de plată. La nivel de platformă localizarea nu e foarte complicată, dar cel mai important lucru ține de business, de adaptarea la piața respectivă. De pildă, piața din Polonia e mare, pare foarte atractivă, dar e foarte dificilă: chiar și cei mai mari jucători au avut probleme, fiindcă are o cultură specifică.

Augustin Dobre, CEO Twispay: România e o piață favorizată din punctul de vedere al costurilor de procesare. Putem ajuta magazinele online din România să proceseze plăți în orice țară din spațiul economic european. Iar pe partea de metode alternative de plată avem integrat un agregator, există țări care au scheme similare cu Visa și Mastercard, de pildă Sofort. Noi le avem integrate în platformă, magazinele pot procesa, în funcție de piață, și aceste metode. Considerăm și crypto o metodă alternativă de plată.

Mihai Crîngașu, Senior Partner Success Manager TBI Bank: Într-un magazin online, în customer journey, trebuie să existe promovarea serviciului de ”buy now, play later”. E esențială pentru a crește rata de conversie, de a converti clienții care nu își permit produsul în acel moment.

Care sunt provocările în acest moment în e-commerce?

Mihai Vînătoru, Co-founder & CEO DWF: Avem acces la 350-360 magazine online din România, am observat mix-uri când am vrut să vedem de unde își aduc traficul pe site. Cam 47% din traficul total este de tip SEO, e semnalat în Google ca trafic organic. Zona plătită e undeva la 28-29% - Google Ads și Facebook Ads. Apoi urmează și traficul direct, cu circa 12%.

Arthur Rădulescu, CEO & Founder MerchantPro: Sper că nu va fi foarte diferit anul acesta, dar cu toții știm că va fi diferit. Războiul va afecta percepția oamenilor despre cumpărături; inflația se vede și ea în coșul de cumpărături. Cred că sărbătorile vor fi OK din perspectiva magazinelor online. La nivelul întregului an am putea avea o creștere de 10% față de 2021, dar va fi de fapt o scădere, din cauza inflației.

Întotdeauna vor exista categorii vedetă. Magazinele care au crescut și și-au dublat vânzările, în România, sunt cele de accesorii arme și arme ușoare.

Cătălin Bordei, Managing Partner Innobyte: Q4 e pentru multe companii din e-commerce cea mai importantă perioadă. E foarte aglomerată pentru noi și parteneri, orice greșeală poate fi costisitoare.

Augustin Dobre, CEO Twispay: Din prisma faptului că suntem o instituție financiară, toate fondurile noastre sunt în conturi de protejare. Cred că cel mai important lucru la care trebuie să se uite comercianții e siguranța fondurilor pe care le protejează, apoi timpul de decontare a tranzacțiilor, tipul integrării pe care o suportă, monedele acceptate, chiar și jurisdicțiile unde pot acționa acei furnizori de plăți.

Mihai Crîngașu, Senior Partner Success Manager TBI Bank: Există loc de inovație în ”buy now, pay later”. Pentru începutul viitorului an pregătim un reshape al flow-ului nostru, ca să fie mai ușoară experiența clientului. 12% din clienți nu mai folosesc și alternative de plată, se îndrăgostesc de ”buy now, pay later”, ca să zic așa. Din punct de vedere inovație, vrem să întrebăm clasicele întrebări care stabilesc scorul clientului cu alți indicatori, luați din zona de online – de pildă, dacă are abonament la Netflix – fiindcă acesta e un semn că are un card de debit de pe care se trag bani. Dacă are și HBO, și Disney, e un profil foarte bun.

