Andreea Radu, Cargus: Serviciul de curierat poate fi un instrument foarte util de marketing

Curieratul înseamnă mult mai mult decât simpla livrare de colete. Despre conceptul de intelligent delivery ne-a vorbit, în cadrul ecomTEAM 2022, Andreea Radu, Marketing Director Cargus.0

Într-o companie precum Cargus, digitalizarea și investițiile în tehnologie sunt o componentă implicită, spune Andreea Radu. De pildă, lockerele Cargus sunt soluții 100% automatizate, care nu au nevoie nici măcar de alimentare cu energie, fiind complet autonome.

”Aș avea o recomandare: să utilizăm mai mult serviciul de curierat ca un instrument de marketing. Poate fi o unealtă de achiziție de noi clienți, dar și una de loializare”, afirmă Andreea Radu.

”Studiile arată că foarte mulți utilizatori se uită pe pagina de transport și livrare. Deci ar trebui ca aceasta să ducă la creșterea ratei de conversie. Trebuie luat în calcul și faptul că metoda de livrare e al treilea criteriu la decizia de cumpărare, deci poate fi un important diferențiator. Având partenerul potrivit în e-commerce și asigurând o experiență foarte bună, ușoară, de livrare, putem readuce acel client într-un magazin online”.

Un exemplu este aplicația Cargus Mobile. Mulți spuneau la început că nu au nevoie de așa ceva, își amintește Andreea Radu, iar acum Cargus Mobile este aplicația numărul 1 în România în acest domeniu.

În același timp, avem de-a face cu o tranziție de la livrarea tradițională la domiciliu la livrarea out-of-home. ”Până acum oferta a fost concentrată pe soluții de livrare la domiciliu. Dar, treptat, pe măsură ce se diversifică oferta – și putem spune că suntem pionieri, cu peste 900 de puncte de livrare out-of-home – vedem o schimbare. Împreună, ca industrie, putem accelera această tranziție”, conchide Andreea Radu, Marketing Director Cargus.

