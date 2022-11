Vânzările din online, în România, vor înregistra creşteri probabil între 5 şi 10% şi pentru tot anul 2022 estimăm că vom reuşi să ajungem la pragul de şapte miliarde de euro, a declarat directorul executiv al Asociaţiei Române a Magazinelor Online (ARMO), Cristian Pelivan

"În ciuda tuturor celorlalte provocări - inflaţie crescută, preţul la energie mai mare, iată că am recuperat pe parcursul anului şi, astăzi, toţi comercianţii şi toate estimările arată că vânzările vor fi, probabil, între 5 şi 10% mai mari. Şi noi estimăm pentru tot anul 2022 că vom reuşi să ajungem la pragul de şapte miliarde de euro vânzări. Asta ne spun şi partenerii noştri de la E-commerce Europe, pe baza datelor pe care le-au studiat ei. Asta vedem şi dinspre curieri. Pare că vom reuşi să atingem sau cel puţin să fim foarte aproape de acest prag. Noi suntem foarte optimişti. În 2020 am văzut un salt al numărului celor care au cumpărat ceva online vreodată. În 2019 eram în jur de 19%, cred, şi în 2020 am sărit la 45% şi pe la 45% am rămas de atunci. Cauzele pentru care nu mai creşte acest procent ţin poate de competenţe digitale. Pe măsură ce magazinele online îşi fac infrastructura sau procesul de cumpărare îl fac să fie cât mai uşor, cât mai accesibil, în contextul în care 92% din populaţia României foloseşte social media şi în care noi suntem la 14% comerţ electronic în total retail, potenţial există", a afirmat el.

"Black Friday 2022" va genera, în România, încasări de peste 400 milioane de euro, după ce anul trecut, ediţia cu numărul 11 a evenimentului a înregistrat vânzări de aproximativ 350 de milioane de euro, potrivi estimărilor realizate de consultanţii Frames.

În ceea ce priveşte valoarea medie a coşului de cumpărături, în online, aceasta va trece de nivelul de 500 de lei, faţă de 450 de lei, cât a fost anul trecut, asta şi pe fondul scumpirii produselor, nu neapărat a dorinţei românilor de a cumpăra mai mult.

Sursa foto: Unsplash

