Cererea retailerului online românesc de home & deco Vivre, fondat în 2012, de a intra în insolvență, a fost admisă de către autorități.

Conform anunțului publicat pe portalul instanțelor de judecată, cererea Vivre de a intra în insolvență a fost aprobată pe 6 martie.

„Admite cererea formulată de societatea debitoare VIVRE DECO S.A.. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide procedura generală împotriva debitoarei VIVRE DECO S.A.. Califică cererile creditorilor SARAMET AUREL, SARAMET RODICA ,GIRBOU CONSTANTIN , CAPRIOARA CRISTEA , IANCU LUDMILA , CENUSE MARIANA LOREDANA , PIRSOAGA ADRIANA , RODU GHEORGHE , SUMURDUCAN HORIA ALIN , VIRDOL ADRIAN DANIEL , IVAN DUMITRU VIRGIL , NEOGEN S.A., MEBEL STIL-M LTD, AYYILDIZ HALI GMBH, ASIR GROUP IHRACAT ANONIM SIRKETI, UNIVERSAL XXI SL, ACCOUNTESS PROFILE SRL, NOVITA'IMPORT SRL, MAURO FERRETTI SRL, VITAUS BILISIM ve DIS TIC. LTD STI, TECHNOLOGIES BY VIVRE SRL, HILLKAR GLOBAL TEKSTIL GIDA IC ve DIS TICARET SAN. LTD. STI, TOMASUCCI S.P.A., ESSCHERT DESIGN BV, KAROM INT TRANSPORT IMPORT EXPORT TRADE SRL, ROPEZ FABRYKA MEBLI ROBERT i ANETA POSZWA SP. J , CREACIONES MENG SRL, ECOM CENTRUL LOGISTIC SRL, DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX SRL, ca declaraţii de creanţă. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar, în cazul în care operează ridicarea de drept a dreptului de administrare. Respinge cererea de ridicare a dreptului de administrare, ca neîntemeiată”, se arată în soluția pe scurt publicată de către portatul instanțelor de judecată. Puteți găsi textul integral aici.

„Vivre Deco S.A („Emitentul” sau Societatea”) informează deținătorii de obligațiuni (tranzacționate sub simbolurile VIV25E și VIV26E) că Societatea a depus azi la Tribunalul București, Secția a-VII-a Civilă cererea de intrare în procedură de insolvență în cadrul dosarului 5218/3/2023”, se arată în anunțul publicat pe Bursa de Valori de București în luna februarie.

În aprilie 2021, Vivre Deco încheia un prim plasament privat de obligațiuni, urmat de un al doilea în luna iulie a acelui an. BVB anunța că, în total, compania a atras 10,45 milioane de euro prin cele două plasamente private, ambele emisiuni de obligațiuni fiind listate la bursă.

În septembrie 2022, Vivre informa deținătorii de obligațiuni(tranzacționate sub simbolurile VIV25E și VIV26E) că Societatea și-a exprimat acordul pe cererea de deschidere a procedurii de concordat preventiv formulată de doi creditori ai Societății.

„Acordul Societății a fost dat după constatarea stării de dificultate așa cum rezultă din raportul privind justificarea stării de dificultate pregătit de PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS

RECOVERY SERVICES SPRL (departamentul de restructurare al PWC Romania), o firmă specializată în servicii de restructurare financiară și transformare sustenabilă a activităților de afaceri care va asista Societatea in calitate de administrator concordatar în perioada concordatului preventiv”, se arăta în documentul emis la data respectivă.

Conform datelor financiare publicate de către Vivre la Bursa de Valori București, compania a înregistrat în 2021 pierderi de 84,7 milioane de lei, după un profit de 7,4 milioane de lei în 2020. În 2019, compania înregistra un profit de 2,9 milioane de lei, după un profit de 1,2 milioane de lei în 2018.

Sursa foto: create jobs 51 / Shutterstock.com

