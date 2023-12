Narcis Horhoianu, director de marketing, a preluat conducerea e-commerce la Carrefour România

Numire strategică în Carrefour România: Narcis Horhoianu, Director de Marketing, Membru în Comitetul Executiv Carrefour România, responsabil al departamentelor de Marketing, Customer Care, Research, PR și Pricing, și-a extins domeniul de activitate, preluând în toamna acestui an aria de e-commerce, anterior aflată în subordinea Gabrielei Stănică, Director IT, Digital & Data Officer.

„Dorim să valorificăm capacitățile noastre de e-commerce pentru a crea o companie de Digital Retail, care plasează digitalul și datele în centrul tuturor operațiunilor sale și al modelului său de creare a valorii. Narcis are o înțelegere profundă a clienților noștri, motiv pentru care sunt convins că va putea să își valorifice abilitățile și experiența pentru a conduce proiectele noastre e-commerce”, a declarat Julien Munch, CEO Carrefour România.

Gabriela Stănică își continuă evoluția în echipa Carrefour România în calitate de Director IT, Digital & Data Officer, urmând să preia un nou proiect, în curs de dezvoltare.



„Integrarea e-commerce în Marketing este o misiune cu multiple provocări, deoarece în prezent clienții noștri sunt mai conectați ca niciodată și se deplasează fluid între canale, de la offline la online și înapoi. Acest lucru ne oferă oportunități unice de a-i aborda personalizat, în moduri noi și inovatoare – intenționăm să dezvoltăm puternic segmentul e-commerce, pornind de la cunoașterea în profunzime a obiceiurilor lor de consum. Vrem ca, prin intermediul tehnologiei digitale, românii să beneficieze de o experiență mai simplă și mai bogată în cadrul ecosistemului unic al Carrefour: preluare în magazin prin e-commerce sau livrare la domiciliu, atât prin platforma proprie, carrefour.ro, cât și cu ajutorul partenerilor noștri strategici, Bringo și Glovo. Ne vom concentra pe inovație și digitalizare și vom continua să investim în zona de data, cu scopul de a ne înțelege cât mai bine consumatorii și de a le oferi cea mai bună experiență e-commerce de pe piața de retail din România”, a declarat Narcis Horhoianu, Director de Marketing, Carrefour România.



Cu o experiență de peste 25 de ani în Brand, Marketing și Category Management, Narcis Horhoianu s-a alăturat Carrefour România în 2019 în calitate de Chief Marketing Officer, responsabil de toate activitățile de marketing ale Carrefour, coordonând comunicarea de brand și marketing, programul de loialitate Act for Good, comunicarea in-store, customer operations și customer experience, strategia de preț și implementarea acesteia în toate formatele. În tot acest timp, Narcis a lucrat la dezvoltarea unor programe care să îmbunătățească și să transforme experiența clienților într-una personalizată și atractivă.



Alături de echipa sa, Narcis a lansat programul de loialitate – Act for Good, integrat în aplicația Carrefour. În prezent, Act for Good numără 1.9 milioane de utilizatori activi, unind într-un hub digital beneficiile unui card de fidelitate, atașat cumpărăturilor, cu oferte speciale, acces la experiențe pentru clienți, dar mai ales, cu o componentă de a face bine comunității, printr-o simplă donare de puncte.



Acesta s-a implicat activ în proiecte integrate precum Cooperativele agricole, care furnizează fructe și legume proaspete sub brandul „Grădina Noastră”, Deschidem Vinul Românesc, Creștem România BIO, Poftim Brânza Românească, într-un mix de echipe din departamente diferite. Cooperativele reprezintă o colaborare cu producători locali pe segmentul produselor proaspete, prin care Carrefour susține micii și marii producători români și le oferă, în același timp, clienților o ofertă variată de produse sănătoase - locale, bio sau cu origini curate. Creștem România BIO susține fermierii care se convertesc la agricultura bio, iar Deschidem Vinul Românesc promovează vinurile românești.



Înainte de a veni la Carrefour, Narcis a ocupat diverse poziții cheie în companii precum P&G Balkans, unde a fost Director de Marketing; Vodafone România, unde a fost Director Consumers Postpaid Unit, sau Heineken România, în calitate de Director de Marketing și Membru al Consiliului de Administrație.

