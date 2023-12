Cargus SIGN & GO, o platformă de e-commerce pentru servicii de livrare Soluția 100% digitală le permite companiilor de tip PFA, micro și IMM, dar și persoanelor fizice cu expedieri recurente, să achiziționeze un pachet de servicii de livrare potrivit nevoilor lor de curierat și să acceseze, astfel, întregul ecosistem de curierat Cargus, indiferent de volumul lunar de colete.

“Viteza de creștere și diversificarea comerțului online din România determină o serie de schimbări importante în așteptările și nevoile antreprenorilor, dar și ale persoanelor fizice care folosesc serviciile de expediere în mod frecvent. Am înțeles că este necesar să facem un pas suplimentar, de aceea am investit consistent în ultimii ani în digitalizarea accelerată a serviciilor noastre, care să ofere clienților o experiență simplificată, automatizată și eficientă. Platforma de tip e-Commerce SIGN & GO, o premieră în curieratul din România, reprezintă o garanție a modului rapid și eficient în care se desfășoară interacțiunea cu noi. Totul se poate întâmpla online: de la identificarea serviciilor compatibile profilului de client, contractarea online, accesarea contului de client, gestionarea expedierilor – trimitere, modificare, redirecționare, și până la urmărirea coletelor și plata acestora.”, spune Andreea Radu, director de marketing Cargus.

De asemenea, platforma e-Commerce răspunde nevoii de automatizare și eficientizare specifice acestor segmente și completează portofoliul de soluții digitale dezvoltate de Cargus, pentru destinatari si expeditori ocazionali, precum Cargus Mobile App, aplicație care a depășit 1 milion de descărcări.

“Decizia de lansare a platformei de e-Commerce s-a bazat pe tendințe de piață care se vor consolida pe termen mediu și lung. Peste 60%% dintre entitățile de tip PFA, micro și IMM au expedieri recurente de până în 20 colete sau plicuri pe lună, conform datelor de piață existente. Mai mult, serviciile de curierat vor crește în importanță pentru persoanele fizice, datorită adopției tot mai ridicate a conceptelor de tip re-Commerce (pre-owned) și reversed logistics (retur), dar și de creșterea propriu-zisă a acestui segment - estimările arată că numărul persoanelor fizice va crește în următorii ani de la aproximativ 6 milioane la peste 8.5 milioane de utilizatori. Ambele categorii au nevoie de costuri adaptate recurentei, dar și de automatizare și eficiență.”, precizează Andreea Radu.



Printre cele mai importante beneficii ale platformei SIGN & GO se numără accesul instant, înrolarea rapidă, flexibilitatea și controlul asupra expedierilor. Antreprenorii și persoanele fizice pot alege 100% digital pachetul de servicii de curierat dorit, personalizat și adaptat nevoilor lor, pot semna contractul în maxim 5 minute. Astfel, clienții pot accesa aproape instant contul lor de expeditor și universul de soluții Cargus, având posibilitatea de a modifica nevoile de expediere în timp real, în funcție de dezvoltarea afacerii și de nevoile consumatorilor.



Mai mult, platforma elimină procesele de negociere și cele administrative, economisind astfel timp și punând la dispoziția clienților pachete de curierat cu tarife reduse cu până la 50% față de prețurile de listă.

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

