Rezutlate financiare Netopia: Creștere de 14% a cifrei de afaceri. O medie de 4 milioane de tranzacții procesate lunar

Compania de plăți Netopia anunță o creștere de 14% a cifrei de afaceri la nivelul grupului în 2023. Aceasta a înregistrat, în medie 4 milioane de tranzacții lunar, reprezentând o creștere de 30% față de anul trecut. Valoarea medie a unei tranzacții online cu cardul în 2023 a fost de 62 euro, în creștere cu 15% față de anul precedent.

Anul 2023 a fost marcat și de lansarea cardului Mastercard NETOPIA Business, un produs dedicat exclusiv partenerilor NETOPIA. Acest card a fost dezvoltat în jurul nevoii utilizatorilor de a-și optimiza costurile de procesare online. Totodată, Netopia a implementat noi sisteme tehnice pentru eficientizarea suportului acordat partenerilor și a încheiat parteneriate strategice care au contribuit la dezvoltarea de noi soluții de plată online, precum Buy Now Pay Later (BNPL).



„Pentru majoritatea industriilor, 2022 a fost un an de revenire după pandemie, în timp ce 2023 a devenit un an reprezentativ pentru perioada ce urmează. Industriile care vând online au început să devină din ce în ce mai diversificate. Ne bucurăm să vedem că există creștere și pe zona de evenimente, divertisment (teatru & concerte) și sport, dar și în industrii precum turism și agricultura.” Horia Grozea, CCO la NETOPIA.

Din punct de vedere demografic, avem o creștere de 4.1% în 2023 a femeilor care au făcut făcut cumpărături online. Astfel, 56.5% dintre cumpărătorii anului 2023 la nivelul platformei NETOPIA au fost femei și doar 43.5% bărbați, în scădere față de 47.6% în 2022. Smartphone-ul rămâne dispozitivul preferat de români pentru a face cumpărături online, cu o creștere de 8% în 2023. Astfel, în 2023, topul device-urilor preferate de români sunt: smartphone - 80%, desktop - 19.4% și tablete - 0.5% (de asemenea, și 862 de comenzi finalizate folosind smart tv-ul, care reprezintă 0.006%).



Vârsta persoanelor care au făcut cumpărături online se menține la fel ca anul trecut, cu foarte mici schimbări procentuale pe categoria de vârstă: 35-44 ani (26.42%), 25-34 ani (22.76%), 45-54 ani (19.5%), 18-24 ani (14.77%), 55-64 ani (9.04%) și 65+ ani (7.51%).



Din grupul NETOPIA face parte și platforma WEB2SMS, unul din primele servicii de pe piața locală de mesagerie SMS de tip informațional și marketing. web2sms a înregistrat o creștere de 5% a volumului de SMS-uri trimise, față de anul precedent. Serviciile Orange și Vodafone România pentru SMS marketing targetat au fost mult mai solicitate în 2023, față de 2022, înregistrând o creștere de peste 150%. Aceste rezultate indică o creștere a gradului de interes pentru campaniile de marketing prin SMS în mediul de business românesc.

Sursa foto: Netopia

