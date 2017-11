Retailerul Flanco a inceput deja Black Friday 2017, perioada promotionala ce se va desfasura pana pe 19 noiembrie. Flanco a anuntat discounturi de pana la 80% atat in online, cat si in cele 123 magazine fizice din toata tara. Am selectat pentru tine patru cuptoare si plite incorporabile la reducere aflate in oferta Flanco.