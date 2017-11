Cel mai asteptat eveniment de shopping din intreaga lume, Black Friday, care are loc in acest an in Romania pe 17 noiembrie, vine cu reduceri la mii de produse, dar si cu o serie de practici mai putin convenabile pentru consumatori. Printre acestea se numara si marirea preturilor cu cel putin o luna inainte de eveniment pentru ca apoi acestea sa figureze cu discount-uri semnificative in oferta Black Friday. De ce cresc preturile inainte de Black Friday si cum poti sa te feresti de aceasta practica?