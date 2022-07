În primul rând, Metro România menționează că nu există un cost pentru intrarea în franciza LaDoiPași și subliniază că un aspect important ține de menținerea independenței administrative și operaționale.

”Orice antreprenor care dorește să pornească o afacere împreună cu Metro România trebuie să fie dispus să investească în propria sa afacere, în funcție de spațiul ce urmează să fie transformat și de nevoile afacerii și comunității pe care o va deservi. Singurul cost fix este o taxă lunară de 100 de euro”, precizează reprezentanții Metro România pentru wall-street.ro.

Franciza LaDoiPași: cât trebuie să investeși în deschiderea unui magazin

În parteneriatul LaDoiPași, investiția este suportată atât de Metro, cât și de tine, precizează reprezentanții retailerului.

”Contribuția Metro are loc atât la deschidere, cât și pe tot parcursul colaborării și vizează elementele de branding, dotări cu echipamente și suport IT, materiale promoționale, campanii de promovare la nivel național, campanii de loialitate și aniversare, transfer de know-how și instrumente de lucru în retail”, precizează Metro România pentru wall-street.ro.

Concret, suportul financiar pe care ți-l oferă METRO România pentru deschiderea magazinului poate ajunge până la 10.00 de euro, în funcție de tipul de magazin.

În ceea ce privește investiția pe care trebuie să o faci tu, valoare medie se situează undeva în jur la 50.000 de euro, în funcție de nivelul de dezvoltare sau suprafața magazinului si poate ajunge până la 100.000 de euro.

În cât timp începi să faci profit după deschiderea unui magazin LaDoiPași

Planul de afaceri al magazinului îl realizezi împreună cu Metro România. Din datele retailerului, comunicate wall-street.ro, în medie, un magazin LaDoiPași vinde de aproximativ 9.000 de lei pe zi, suma variind și în funcție de locație, suprafață sau amplasare.

„ În ceea ce privește rezultatele financiare, vânzările partenerilor LaDoiPași cresc in medie cu 50% la un an de la intrarea în franciză, însă sunt multe situații în care vânzarea se dublează. De asemenea, în funcție de locul în care se află magazinul, vânzările pot depăși și 30.000 de lei pe zi. În privința profitabilității, în funcție și de valoarea investiției realizate, aceasta apare după circa trei luni de la intrarea în franciză, însă recuperarea poate varia. Diferă dacă este un magazin construit de la zero sau un magazin remodelat, de la o perioadă de 9 până la 36 luni de la deschiderea magazinului”, precizează Metro România.

În ceea ce privește numărul de angajați, pentru o locație LaDoiPași, retailerul menționează că în funcție de spațiul de vânzare acesta poate fi administrat, în medie, cu 6-8 angajați.

Magazin LaDoiPași: ce recomandări are METRO, cum îl aprovizionezi și câte locații au fost deschise până în prezent

Retailerul îți recomandă ca, indiferent dacă deții o locație proprie sau închiriezi un spațiu comercial, să știi care sunt nevoile comunității și cum trebuie să te raportezi la cei care îți trec pragul.

Printre criteriile de selecție a francizatului se numără atât calitatea și potențialul afacerii, cât și gradul de angajament pe care acesta îl are pentru dezvoltarea modelului de afaceri propus prin franciza LaDoiPași.

„Prin afilierea la franciză, proprietarii de magazine beneficiază din start de consultanţă pe toate zonele afacerii (branding, sortiment diversificat de produse, preţuri competitive, transfer de know-how, echipamente moderne etc.) din partea Metro. Aceste beneficii se traduc la nivelul clienţilor prin posibilitatea de a accesa o gamă largă de produse, rapid, totul într-un spaţiu care împrumută elemente din comerţul modern, dar păstrează acea familiaritate din comerţul tradiţional”, precizează Metro România.

Retailerul a ajuns la peste 1.800 de magazine deschise la nivel național din 2012 până în iunie 2022, iar în ceea ce privește aprovizionarea, acesta precizează că toți antreprenorii din rețeaua LadoiPași au acces la gama de produse oferită în magazinul Metro, alături de serviciul de livrare.

Sursa foto: Facebook/LaDoiPași