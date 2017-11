Banca Transilvania a intrat in actionariatul Timesafe prin intermediul BT Investments, tranzactia fiind intermediata de BT Capital Partners, divizia de investment banking a grupului financiar BT.

Potrivit MasterCard, Pago este singura aplicatie din Romania prin care poate fi efectuata plata tuturor facturilor lunare, cu orice tip de card bancar, dintr-un singur cont, utilizatorii avand acces la 40 de furnizori de utilitati si telecom.

Aplicatia poate fi descarcata din App Store si Google Play. Utilizatorii trebuie sa introduca, o singura data, la prima conectare, datele de autentificare din contul online al fiecarui furnizor pentru a sincroniza informatiile in aplicatie. Ulterior, toate facturile se incarca automat in aplicatie, in fiecare luna, iar utilizatorii le pot plati de pe telefon, fara a mai avea nevoie de alte parole si fara sa caute facturile pe e-mail sau in casuta postala.

Printre cei 40 de furnizori catre care se pot efectua, momentan, plati cu ajutorul aplicatiei se numara RCS&RDS, Enel, Vodafone, E.ON, Orange, Engie, Electrica Furnizare, UPC, CEZ, Akta, Rebu, etc. La 15 dintre furnizorii cu acoperire nationala, facturile se importa automat din conturile online, in timp ce pentru restul, facturile se pot plati rapid prin scanarea codului de bare.

"Lansarea Pago este un pas foarte important pentru noi, avand in vedere ca vine dupa o perioada de aproape noua luni in care am testat si am imbunatatit toate functionalitatile aplicatiei. Le multumim celor peste 3.000 de utilizatori care au testat aplicatia inca din prima faza de dezvoltare si celor 10.000 de utilizatori care au un cont activ in Pago. Multi dintre ei ne-au scris pe toata perioada de dezvoltare, Pago fiind astazi complet functionala si datorita lor", a precizat Adrian Cighi, cofondator Pago.

Ideea Pago este una foarte frumoasa – sa iti poti plati toate facturile de utilitati si servicii printr-o aplicatie, cu un simplu gest. Si chiar sa poti plati automat la termen: setezi cu cateva gesturi furnizorul, ziua din luna si suma maxima, iar platforma Pago plateste conform instructiunilor. Totul sub controlul deplin al clientului, cu confirmare electronica si istoric complet - Gabriel Ghita, VP Business Development, Central and Eastern Europe, in cadrul Mastercard.

In cadrul aplicatiei sunt disponibile si plati precum reincarcarea rapida si la costuri competitive a cartelelor preplatite de telefonie mobila si plata rovinietei. Echipa Pago lucreaza in continuare la adaugarea a cat mai multi furnizori in aplicatie si integrarea unei noi serii de plati, precum cele pentru asigurari, taxa de pod Cernavoda, iar in 2018 chiar si platile de taxe si impozite.