Iulian Stanciu, seful celui mai mare retailer online - eMAG - a lansat in premiera la Retail Arena o predictie cu privire la impactul robotilor si inteligentei artificiale asupra pietei muncii din Romania. El se asteapta ca 10 ani de zile Romania sa fie ferita de provocarea inlocuirii fortei de munca cu boti si roboti, dar in momentul in care costul cu forta de munca va depasi 1.000 de euro, oamenii vor fi inlocuiti de roboti in unele industrii.

Deja, eMAG foloseste algoritmi si automatizari in zona de "search si listing", pentru a maximiza vanzarile prin ceea ce clienti vad in pagina dupa ce cauta unele produse, dar si in depozite, unde retailerul foloseste algoritimi de alegere a produselor.

"Nu cred ca este cazul sa ne speriem prea curand avand in vedere dinamica economiei si a fortei de munca din Romania. Noi ne-am facut calculele si stim cand o parte devine mai eficienta din punct de vedere al costurilor decat cealalta. Disruptia va veni insa in randul celor care fac o munca cu valoare adaugata mai mica sau a in randul celor cu educatie scazuta. Se va face atunci un shift catre meseriile cu valoare adaugata mai mare", a explicat Stanciu.

Seful eMAG considera ca Romania s-a pozitionat ca exportator de forta de munca, direct sau indirect, si nu ca exportator de produse si servicii cu valoare adaugata mare. "Noi vindem de fapt forta de munca ieftina, nu avem in momentul de fata multe produse si servicii romanesti cu valoare adaugata mare", atrage atentia Iulian Stanciu.

Masinile autonome vor transforma radical orasele

Stanciu este convins ca in curand inteligenta artificiala si robotica vor transforma radical orasele, in contextul aparitiei masinilor autonome. El crede ca in 5 ani le vom vedea deja pe strada, iar in 10 ani vor avea un impact major in societate.

Viteza de deplasare se va schimba, toti senzorii si algoritmii folositi vor creste gradul de siguranta in trafic si toate semafoarele vor fi conectate, astfel incat automobilul va alege un traseu optim.

"Parcarile nu vor mai fi o problema, pentru ca aceste masini vor fi mereu in miscare. Orasele se vor schimba mult. Vorbim despre multe lucruri ca sunt o evolutie, dar aceasta cred ca va fi o revolutie", concluzioneaza Stanciu.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu