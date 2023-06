”Una dintre cele mai mari schimbări în industria restaurantelor este adoptarea tehnologiei și digitalizarea proceselor. Astăzi, echipamentele utilizate în restaurante sunt mult mai eficiente din punct de vedere energetic și al modului de preparare a alimentelor. De exemplu, digitalizarea procesului de rezervare a permis o îmbunătățire semnificativă în gestionarea acestuia și a dus la o creștere de aproximativ 30% în numărul de rezervări. De asemenea, preluarea comenzilor online a devenit complet digitalizată, oferind o experiență mai simplă și mai eficientă pentru clienți”, spune Marius Baban, general manager Hard Rock Cafe

Hard Rock Cafe București a introdus și elemente de experiența digitală pentru clienți. De exemplu, sistemul audio de amplificare a fost înlocuit cu unul digital, iar pe scenă au fost montate ecrane gigantice pentru a îmbunătăți calitatea spectacolelor live și a oferi o experiență multimedia pentru oaspeți.

Până la începutul pandemiei, Hard Rock Cafe nu efectua livări la domiciliu. Marius Baban spune însă că era conștinent de că trendul livrărilor se va amplifica, așa că în 2018 a solicitat companiei mamă să permită acest lucru și în România.

”Până să primim răspuns, noi am început pregătirile. Am dezvoltat produse și ambalaje, iar în martie 2020, când a început lockdown-ul, am primit și aprobarea. Pot spune că eram pregătiți să începem livrările, dar nu aveam experiența. Livrările ne-au ajutat să trecem cu bine peste pandemie și să ne păstrăm toți angajații”, a declarat Marius Baban, care consideră că parteneriatul cu Tazz a reprezentat o alegere bună pentru restaurant. ”Împreună am reușit să dezvoltăm produse, campanii și vânzări de succes. Campaniile Genius au contribuit semnificativ la creșterea vânzărilor pe segmentul delivery”, adaugă el.

Hard Rock Cafe a primit recent premiul ”Genius restaurant of the year” la Tazz Awards. Premiul a fost acordat restaurantului cu cele mai multe campanii Genius, dar și cele mai multe comenzi cu produse Genius.

Tazz a premiat anul acesta 18 dintre cele mai mai performante restaurante partenere care perfecționează un model de business hibrid în segmentul HoReCa.

Cu siguranță, segmentul de livrări va continua să crească, și, în viitor, se așteaptă să aibă o pondere mai mare în vânzări. În același timp, ne dorim să menținem reputația ca fiind unul dintre puținele restaurante unde merită să mergi fizic. Marius Baban, General Manager Hard Rock Cafe

Marius Baban consideră că inovațiile tehnologice în restaurante sunt abia la început și se așteaptă ca în viitor toate procesele din spate - precum necesarul de marfă, plasarea comenzilor, înregistrarea în sistemul de gestiune, efectuarea nirurilor și înregistrarea contabilă, vor fi complet automatizate, integrate și eficientizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

„De asemenea, interacțiunea cu fanii de pe rețelele de socializare, site sau telefon se va face printr-un angajat virtual, tot cu ajutorul AI. Un lucru este sigur, ospitalitatea are un viitor strălucit, dar altfel decât îl vedem acum”, adaugă el.

Un avocat care a făcut carieră în restaurante

În timp ce urma cursurile facultății de drept, Marius Baban a început să lucreze la restaurantul Pizza Hut din Dorobanți (București). ”În acea perioadă, îmi doream o carieră în domeniul juridic și aveam în plan să urmez studii în acest sens. Inițial am fost repartizat în bar și încet, încet, am început să apreciez domeniul și să mă implic tot mai mult. După ce am acumulat experiență, am avansat rapid în poziția de management la Pizza Hut. Apoi am realizat că am abilitățile și pasiunea necesare pentru a avea succes în această industrie dinamică și am ales să urmez această cale”, explică el.

În 2007, Marius Baban se alătura echipei Hard Rock Café, odată cu intrarea celebrului brand internațional pe piața din România. El spune că misiunea și obiectivul restaurantului, acela de a oferi experiențe autentice și de calitate oaspeților, nu s-a schimbat în toți ani, chiar dacă modelul de business este permanent îmbunătățit.

Hard Rock Cafe se bazează în continuare pe clienții care vizitează fizic locația, aceasta fiind abordarea specifică la nivelul întregului lanț internațional. Astfel, muzica live, evenimentele și decorul caracteristic au devenit elemente deja obișnuite pentru restaurant.

”Ne dorim să menținem un echilibru între creșterea prin intermediul platformelor de comenzi online și atragerea clienților fizic în restaurant. Continuăm să ne concentrăm pe toate aceste aspecte și să le dezvoltăm în continuare. Colaborăm cu chefi celebri, influenceri și alte persoane importante din industrie pentru a asigura o experiență culinară de calitate. Considerăm că este esențial să ne concentrăm pe toate aspectele afacerii noastre pentru a avea succes pe termen lung”, afirmă Marius Baban.

Ce le lipsește restaurantelor din România, mai ales atunci când le comparăm cu cele din occident? Probabil un accent mai mare pe dezvoltarea profesională și trainingul angajaților, lucruri esențiale pentru a asigura o experiență de calitate pentru clienți.

”Investiția în trainingul angajaților în domenii precum servirea clienților, cunoștințele culinare și abilitățile de comunicare poate aduce o îmbunătățire semnificativă”, concluzionează Marius Baban.

Sursa foto: Instagram / Hard Rock Cafe