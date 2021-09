Ford Mustang Mach-E concurează pe piața din România cu mașinile electrice Jaguar I-PACE, Volkswagen ID.4, Mercedes-Benz EQC, BMW iX3, Audi Q4 Sportback e-tron, Skoda Enyaq iV.

Spre deosebire de modelele convenționale, Mustangul electric este mult mai ușor de configurat întrucât fabrica a decis să pregătească un stoc central european, existând o configurație standard pentru toate țările. Clienții își vor putea alege doar culorile.

Din acest stoc, dealerii pot rezerva mașina pentru ca livrarea să se facă rapid, în aproximativ o lună din momentul comenzii.

Mustang Mach-E are două pachete de opțiuni și două capacități pentru baterie: 68 kWh sau 88 kWh, tracțiune spate sau integrală.

Sunt doar 4 versiuni:

Mustang Mach-e Base RWD: tracțiune spate, 269 CP, 0-100 km/h în 6,1 secunde, baterie 68 kWh net, autonomie 440 WLTP, încărcare 115 kW. Pretul este de 51.800 euro (42.800 euro prin Rabla).

Mustang Mach-E Base RWD: tracțiune spate, 294 CP, 0-100 km/h în 6,2 secunde, baterie 88 kWh net, autonomie 610 WLTP, încărcare 150 kW. Pretul este de 59.800 euro (50.800 euro prin Rabla).

Mustang Mach-E Premium AWD: tracțiune integrală, 269 CP, 0-100 km/h în 5,6 secunde, baterie 68 kWh net, autonomie 400 WLTP, încărcare 150 kW. Pretul este de 60.300 euro (51.300 euro prin Rabla).

Mustang Mach-E Premium AWD: tracțiune integrală, 351 CP, 0-100 km/h în 5,1 secunde, baterie 88 kWh net, autonomie 540 WLTP, încărcare 150 kW. Pretul este de 68.300 euro (59.300 euro prin Rabla).

Exemplarul de test drive pe care l-am primit a fost cel de top, Premium AWD, cu două motoare, tracțiune integrală, având 351 de cai putere și 580 de Newtoni-metru. Folosește prea multă putere la plecarea de pe loc acest model. Trebuie să apeși foarte încet pedala de accelerație ca mașina să plece lin, altfel te trage în scaun imediat și parcă nu vrei asta tot timpul.

Smuciturile la plecarea de pe loc sunt simțite indiferent în ce mod ești: Whisper, Active sau Untamed. Dacă aș fi în situația să cumpăr acest model, l-aș alege pe cel mai slab, poate acela merge mai normal și nu smucește.

Cu două motoare electrice și 351 de cai putere, SUV-ul electric Ford accelerează până la 100 de km/h în 5,1 secunde. Deci pentru cei care vor mașini care au demarajul bun, Mustangul electric este ideal. Viteza maximă este și ea destul de bună, de 180 km/h.

Autonomie și consum Mustang Mach-E

Cel mai mare avantaj al acestui Mustang electric de test drive nu a fost puterea, ci autonomia de peste 540 de km, furnizată de o baterie cu o capacitate netă de 88 kW. Este o autonomie reală, afișată de computerul de bord, cu bateria mașinii încărcată la 100%.

Dintre modelele electrice pe care le-am testat în ultimii ani, acesta este singurul în care m-am simțit precum într-un model convențional, în sensul că am rulat cu 130 km/h pe autostradă și nu mi-am făcut griji că rămân fără curent și nu am unde încărca.

Am condus mașina timp de două zile, am parcurs 230 de km (dintre care 130 de km de autostradă la o viteză de 130 km/h) și nu am trecut pe la o stație de încărcare. Am returnat SUV-ul electric cu o autonomie de aproape 200 de km (39% capacitate baterie).

După mai multe experiențe neplăcute cu modele electrice sau plug-in hybrid pe care nu am avut unde să le încarc întrucât nu mergea stația, era ocupată sau nu recunoștea cardul, acest model cu autonomie mare mi-a mai stins din teama că rămân fără curent și nu voi putea încărca mașina - "Range anxiety".

Pe autostradă, la 130 km/h, consumul afișat a fost de 20 kWh/100 km, iar la 100 de km/h a fost de 19 kWh/100 km.

În cât timp se încarcă Mustang Mach-E

Încărcarea bateriei de la 10% la 80% se realizează în 45 minute pentru această baterie de capacitate mare la o stație de unde poate alimenta cu 150 kW sau în 90 de minute la o stație de 50 kW. De la un wallbox, 11 kW, Mustangul electric se încarcă de la 10% la 80% în 7,2 ore.

În cazul mașinilor electrice, timpul de încărcare poate varia în funcție de tipul și puterea stației de încărcare, temperatura exterioară în punctul de încărcare și temperatura bateriei.

Dotări și tehnologii

Ford Mustang Mach-E în echiparea standard dispune de jante de 18 inch, faruri cu LED, sistemul de închidere-deschidere portiere E-Latch, tapițerie din piele ecologică.

Tehnologia este prezentă prin funcțiile Phone As A Key, pilot automat adaptiv Co-Pilot 360, SYNC 4 cu actualizări „over the air”, conectivitate wireless pentru Android Auto și Apple CarPlay.

Sistemul de închidere-deschidere portiere E-Latch este nou în industria auto. Mașina nu mai are mânere, prin urmare apeși pe buton și ușa se deschide 40 mm ca să o poți prinde de unde îți este mai comod.

În stilul american, acest model Ford are un sistem de deblocare a mașinii folosind un cifru, deci nu mai ai nevoie nici de cheie în mașina asta. Sistemul face parte din pachetul Phone As A Key, care folosește aplicația FordPass Connect drept cheie virtuală. Cu ajutorul tehnologiei Bluetooth, vehiculul poate detecta telefoanele posesorilor atunci când aceștia se apropie de mașină, deblocând ușile și permițând pornirea motorului fără ca aceștia să fie nevoiți să utilizeze cheia sau să-și scoată telefonul mobil din buzunar. Un cod de rezervă poate fi introdus pe montantul B pentru descuierea ușilor, iar un alt cod inserat pe ecranul central permite pornirea mașinii în situații în care telefonul e indisponibil din cauza bateriei descărcate.

La interior, toate comenzile sunt pe tableta fixă cu ecran de 15.5 inch (40 de centimetri), care mi-aș fi dorit să mă lase să o înclin spre mine. Meniul este stufos precum la un telefon. Când ești la prima încercare ți se pare greu, apoi te obișnuiești. Toată industria trece la tablete gigant și renunță la butoane. Este ceva normal. Da, era mai simplu în trecut să apeși pe un buton să vezi consumul sau să dai drumul la climă, acum trebuie să le cauți pe tabletă.

Partea bună este că acea rotiță zimțată amplasată pe tabletă are o singură funcție, să dea sunetul la radio mai tare sau mai încet. Măcar această operațiune să o faci rapid, fără să intri în meniul tabletei.

Mustangul electric are loc suficient pentru 5 persoane și un portbagaj de 402 litri. La această capacitate pentru bagaje se mai adaugă încă un spațiu de 81 de litri sub capotă.

În concluzie, Fordul electric cu autonomie extinsă este o opțiune de luat în calcul pentru cei care își doresc un SUV puternic care nu poluează și poate rula la viteze de autostradă fără probleme în jur de 400 de km.

Date tehnice Ford Mustang Mach-E

Doua motoare electrice

Putere maximă (CP/rpm) 351

Cuplu maxim (Nm/rpm) 580

Cutie de viteze automată

Accelerație 0-100 km/h (s) 5,1

Viteză maximă (km/h) 180

Consum mixt 18,7 kWh/100 km (WLTP)

Autonomie extinsa 540 km (WLTP)

Capacitate netă baterie: 88 kWh

Dimensiuni Lxlxh (mm) 4713/1881/1624

Volum portbagaj 402 l

Sursa foto: Wall-Street.ro