Cooperativa Agricola Bio Catina, fondata in 2016 de catre 5 tineri fermieri ce detin o suprafata de 80 hectare cultivata cu catina ecologica in Romania, a obtinut in aceasta luna, la 3 ani de la plantarea arbustilor, prima recolta de aproximativ 50 tone. Investitia totala in cultura de catina la nivelul tuturor membrilor fondatori, depaseste suma de 800,000 Euro, fermierii sperand sa-si amortizeze investitia dupa cea de-a treia recolta, in 2020.

Cooperativa Agricola Bio Catina este o asociere realizata in 2016 de catre 8 fermieri pana in 45 de ani, care au renuntat la munca de birou pentru a incepe afaceri agricole. Cooperativa detine in prezent 8 plantatii de catina certificate ecologic sau in conversie spre ecologie raspandite in mai multe judete din Romania: Valcea, Dambovita, Buzau, Constanta, Olt, Botosani si Arad.

In acest an cea mai mare parte a recoltei va merge la export, producatorii negasind cerere pentru procesare pe piata romaneasca. Pretul pe piata europeana fiind de aproximativ 2.000 euro/tona de catina.

"Desi initial ne-am bazat pe valorificarea primei recolte in Romania, se pare ca in acest moment aici nu exista o piata in adevaratul sens al cuvantului. Cel putin nu in industria de procesare acolo unde noi tintim vanzarile. Pe de alta parte, in urma participarii la targurile internationale, am observat o doza de neincredere a clientilor in ceea ce priveste fermierii si producatorii romani. Drept urmare, principalul nostru obiectiv este ca pe plan intern sa explicam beneficiile fructelor de catina, in special a celor ecologice, pentru a genera cerere, iar pe plan extern ne propunem sa demonstram ca suntem un partener serios si stabil, care respecta toate standardele europene de calitate”, a afirmat Madalina Giurescu, membru fondator al Cooperativei Agricole Bio Catina.

Catina este un arbust fructifer ale carui beneficii sunt cunoscute inca din antichitate. Toata planta este medicinala, folosindu-se de la ea atat fructele cat si frunzele, radacinile, mugurii si chiar scoarta, in diferite moduri de preparare. Fructul de catina contine de 2 ori mai multa vitamina C decat macesul si de 10 ori mai mult decat citricele, precum si substanta numita serotonina, care este un foarte bun stimulent neurotransmitator, tonic cerebral si combate stresul.

Fructele de catina se pot procesa sub forma de: suc proaspat, sirop de catina, ceai de catina, pulberea de catina, ulei farmaceutic, creme si tincturi farmaceutice, ulei alimentar prin presare la rece, gem, dulceata, marmelada, vin, lichior, nectar, jeleu, peltea, etc.

Siropul de catina obtinut din fructe prin presare la rece are aceleasi efecte ca si fructele proaspete, deorece acesta pastreaza nealterate si fara sa se piarda, toate substantele active terapeutice.