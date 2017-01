Aceasta tendinta pozitiva este un semn ca, in ciuda instabilitatii politice si incertitudinii economice ca urmare a unor evenimente cheie in 2016, cum ar fi Brexitul sau referendumul italian, increderea consumatorilor a ramas robusta.

Cresterea inregistrata pe tot parcursul anului trecut a fost sustinuta in mare masura in intreaga regiune si in toate pietele majore de autoturisme, potrivit Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).