Nici nu a inceput bine noul an si specialistii in tuning deja se intrec in pachete menite sa aduca imbunatatiri bolizilor lansati de marii producatori auto in ultimul timp, conform Cars.ro .

Vorbim astazi despre tunerii de la G-Power, o agentie care s-a remarcat prin lucrarile facute pentru un model BMW M5 E60. Insa acum a venit randul altui model sa ajunga pe mainile tunerilor germani – Mercedes-AMG GT.

Asadar, Mercedes AMG GT reprezinta primul proiect in tuning caruia i s-au dedicat specialistii germani de la G-Power in 2017. Ramane de vazut cum vor reactiona fanii rivalilor de la BMW cu privire la acest pachet realizat acum de germani, ei fiind siguri de faptul ca G-Power se ocupa in acest inceput de an de modelul i8, caruia in viziunea unora ii trebuie ceva mai multa putere.

Sursa foto: Cars.ro