In noua statie este implementat conceptul Fresh Corner care pune la dispozitia clientilor o oferta variata de cafea, produse proaspete de panificatie si bunuri de larg consum.

Noua benzinarie dispune de trei insule de alimentare multiprodus, una dintre ele fiind dotata cu pistoale de alimentare rapida cu debit marit, care permit alimentarea masinilor de mare tonaj. Produsele disponibile la pompe sunt: benzina - Tempo Plus 95 si EVO Benzina, motorina - Tempo Diesel si EVO Diesel. De asemenea, noua benzinarie dispune de o statie de alimentare cu GPL. Totodata, clientii pot achizitiona din magazinul benzinariei o gama larga de produse dintre cele mai variate, inclusiv produse de ingrijire EVOX (lichide de frana, antigeluri, lichide de spalat parbrizul), lubrifiantii premium MOL Dynamic si pot plati rovinieta, respectiv taxa de pod Fetesti.

Clientii MOL Romania pot acumula puncte pe cardul de loialitate Multibonus si pot accesa toate beneficiile programului. In noua locatie pot fi utilizate toate cardurile de carburant ale companiei: MOL Gold, MOL Silver, MOL Green, MOL Blue si MOL Red.

Benzinaria este inclusa in programul Every Can Counts, care are ca scop colectarea selectiva a dozelor de aluminiu si, in colaborare cu ROREC, colecteaza deseuri de baterii, becuri economice si produse electronice de mici dimensiuni. MOL Romania asigura aceste puncte logistice de colectare selectiva in beneficiul comunitatii, fara beneficii financiare pentru companie.

Pana la data de 28 februarie 2017, se desfasoara o campanie de promovare pentru lansarea noii statii. Astfel, toti cei care alimenteaza cu minim 20 de litri de carburant de la aceasta benzinarie primesc gratuit un odorizant auto si sunt inscrisi automat in tragerea la sorti zilnica pentru un card de carburant in valoare de 100 de lei.

Grupul MOL este o companie internationala integrata si independenta, cu sediul central in Budapesta, Ungaria. Are operatiuni in peste 30 de tari, aproximativ 25.000 de angajati in intreaga lume si peste 100 de ani de experienta in industrie. In domeniul explorarii si productiei de hidrocarburi, experienta de peste 75 de ani a Grupului sprijina operatiunile de productie in 8 tari si activitatile de explorare in 13 tari.

Grupul MOL controleaza patru rafinarii si doua unitati petrochimice la nivelul managementului integrat al lantului de aprovizionare, in Ungaria, Slovacia si Croatia. Compania are, de asemenea, o retea de aproximativ 2.000 de benzinarii in Europa Centrala si de Sud-Est, in 10 tari, din care peste 200 in Romania.