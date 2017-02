Fabrica Ford de la Craiova se transforma pentru a produce modelul EcoSport din aceasta toamna, modificari au avut loc in sectiile Montaj General si Caroserii.

Modificarile fac parte din investitia suplimentara de 200 de milioane de euro anuntata de Ford in luna martie a anului trecut pentru a fabrica noul SUV compact EcoSport la Craiova.

Sectia „Caroserii”, unde in prezent functioneaza 320 de roboti pentru a sprijini productia B-MAX, trece acum prin schimbari semnificative, deoarece 190 de noi roboti multifunctionali sunt in curs de instalare, iar acest lucru va avea contributii cantitative si calitative majore asupra produsului final. Aproape jumatate din investitia anuntata pentru lansarea productiei modelului EcoSport este folosita in sectia „Caroserii”, care este una dintre cele mai avansate sectii din punct de vedere tehnologic din sistemul de productie Ford pe plan global.

Alte schimbari relevante au fost aduse in sectia „Montaj General”, acolo unde acum se produce un B-MAX la fiecare 100 de secunde. Aici, linia de „Finitie” ( Trim) a fost extinsa, lasand loc noilor statii de lucru necesare pentru fabricarea modelului EcoSport. De asemenea, conveyorul cu lant de la nivelul median a fost extins cu 20-30 metri si a fost instalat un nou elevator modern, simplu si fiabil.

„Suntem la zi cu tot ceea ce tine de procesul de transformare a fabricii de la Craiova, care este din ce in ce mai mai aproape sa primeasca noul model EcoSport pe liniile sale de productie”, a declarat John Oldham, Presedintele Ford Romania.

De la preluarea fabricii din Craiova in 2008, Ford a investit aici pana acum peste 1 miliard de euro in productia de vehicule si motoare.

2.630 de angajati lucreaza in prezent pentru a sustine productia monovolumulului de clasa mica Ford B-MAX cat si a motorului EcoBoost de 1,0 litri.