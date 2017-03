Premiile pentru cele mai reusite masini la nivel estetic lansate in ultimul an la nivel mondial sunt acordate de un juriul format din cei mai buni designeri auto din lume. In acest an, francezii si japonezii au castigat marile premii.

Dupa ce Salonul de la Geneva a gazduit decernarea premiului pentru Masina Anului in Europa, acordat lui Peugeot 3008, primul SUV care reuseste aceasta performanta in istoria celei mai importante competitii europene de profil, publicatia Car Design News a profitat de momentul in care marii designeri auto se strang in acelasi loc pentru a acorda premiile pentru cele mai reusite modele de serie si concepte lansate in ultimul an.

Sursa foto: Automarket.ro