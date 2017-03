Gabriel Sicoe a analizat productia si piata de autoturisme in contextul evenimentelor marcante ale anului trecut, insistand asupra dezechilibrarii pietei auto interne prin avalansa de importuri de autoturisme SH.

Au fost reiterate principalele probleme care conditioneaza competitivitatea industriei de automobile din tara in perioada urmatoare: infrastructura rutiera cu cele doua obiective prioritare, autostrazile Pitesti- Sibiu si Craiova -Pitesti, resursa umana de viitor pentru industria auto, cercetarea- dezvoltarea auto, dinamica salariilor si atragerea de investitii purtatoare de tehnologii moderne. Cresterea competitivitatii industriei auto ramane obiectivul esential al ACAROM .

Adunarea generala a ACAROM ca si Conferinta organizata cu acest prilej au relevat atat potentialul de dezvoltare al industriei auto in tara, provocarile si dificultatile existente, cat si necesitatea ca autoritatile responsabile sa asigure un cadru mai favorabil pentru valorificarea acestui potential.

Gabriel Sicoe (n. 1957), a absolvit facultatea de planificare si cibernetica economica a ASE Bucuresti dupa care, in 1981, s-a angajat ca economist la Intreprinderea de Autoturisme Pitesti. In 1991 a fost promovat sef al serviciului planificare. In 1992 a fost cooptat in echipa de management a Automobile Dacia condusa de Constantin Stroe, echipa care a asigurat supravietuirea Daciei in perioada de tranzitie, apoi privatizarea si, in continuare, dezvoltarea noii Dacii.

Din 1994 a fost succesiv director executiv organizare relatii publice, director executiv resurse umane; din 2003 este director executiv afaceri publice al Automobile Dacia. A urmat stagii de formare in managementul economic si de mediu, advocacy si lobby etc. Intre 2009-2016 a fost vicepresedinte APIA, iar din 2015 vicepresedinte ACAROM.

ACAROM are 156 de firme membre, din care fac parte si cei doi constructori de autoturisme locali, Renault - Dacia si Ford Romania.

Firmele membre ale ACAROM genereaza o cifra de afaceri de peste 13 miliarde euro si ofera peste 82.000 locuri de munca, 19% din exportul total al Romaniei este produs de companiile pe care ACAROM le reprezinta. ACAROM este membru asociat al ACEA (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile).