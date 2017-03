Ralf Luchs il inlocuieste pe Franciscoxavier Pujol, care a ocupat aceasta pozitie timp de trei ani. Noul manager lucreaza in cadrul Continental de aproape 20 ani. El a ocupat diferite pozitii de conducere in mai multe fabrici din Germania, printre care se numara Ingolstat si Nürenberg.

Inainte sa preia managementul fabricii din Timisoara, dr. Ralf Luchs a ocupat functia de director de productie start-up al Continental Automotive in Calamba (Filipine).

„Fabrica de componente electronice din Timisoara a cunoscut o evolutie extraordinara de la inceperea productiei, in anul 2006. Livram 15 milioane de unitati in fiecare an. Lucram zi de zi la dezvoltarea industriei auto si furnizam produsele noastre pentru clientii Continental din intreaga lume. Folosim echipamente si tehnologie de top, iar colegii mei sunt dedicati proiectelor la care lucreaza. Toate acestea conduc la o crestere constanta si organica a locatiei prin adaugarea de noi activitati, responsabilitati si tehnologii ale viitorului", a spus dr. Ralf Luchs, managerul fabricii de componente electronice din Timisoara.

Parte a retelei globale a centrelor de productie a componentelor electronice din concernul Continental, unitatea din Timisoara produce in principal display-uri, unitati de control airbag si instrumente de bord. Fabrica are peste 1.300 de angajati si a livrat peste 60 de milioane de componente clientilor in cei peste 10 ani de activitate.

Prin cele cinci divizii ale sale, Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Anvelope si ContiTech, corporatia a inregistrat in anul 2016 o cifra de afaceri de 40,5 miliarde de euro si are in prezent peste 220.000 de angajati in 56 de tari.

In perioada 1999-2015, Continental a investit 1,13 de miliarde de euro in activitatile din Romania. Toate cele 5 divizii Continental sunt reprezentate in Romania. Continental detine sapte unitati de productie si patru centre de cercetare si de dezvoltare in Timisoara, Sibiu, Carei, Nadab, Brasov si Iasi. Continental este partener al unui joint-venture in Slatina si are un centru de distributie al anvelopelor in Bucuresti. Continental avea la finalul anului 2015 aproximativ 16. 500 de angajati si si-a marit echipa in 2016 cu peste 1.000 noi membri in Romania.