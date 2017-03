Toyota Motor va rechema in service aproximativ 2,9 milioane de vehicule in Japonia, China, Oceania si alte regiuni, din cauza posibilelor defecte ale dispozitivelor de umflare a airbagurilor fabricate de compania Takata, transmite Reuters. Intre vehiculele rechemate se afla sedanul Corolla Axio si SUV-ul RAV4.

Fuji Heavy Industries, producatorul automobilelor Subaru, Mitsubishi Motors si producatorul de camioane Hino Motors au rechemat la randul lor circa 240.000 de vehicule de pe piata japoneza, din cauza dispozitivelor de umflare a airbagurilor fabricate de compania Takata, care pot exploda dupa expunerea indelungata la caldura, potrivit News.ro. Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata in urma unor astfel de incidente, majoritatea in Statele Unite, ceea ce a dus la cea mai mare campanie de rechemari in service a vehiculelor la nivel global.

Rechemarea anuntata joi de Toyota include 1,16 milioane de vehicule comercializate in Oceania, Orientul Mijlociu si alte piete mai mici ale producatorului auto, iar alte 750.000 de vehicule vor fi rechemate in Japonia. Vehiculele comercializate in Statele Unite, cea mai mare piata a Toyota, au fost exceptate de la aceasta campanie.

Takata cauta in prezent un sustinator financiar pentru a acoperi costurile rechemarilor. Luna trecuta, Takata si-a recunoscut vinovatia la o acuzatia din SUA, in cadrul unui acord de 1 miliard de dolari legat de investitia referitoare la dispozitivele de umflare defecte.

Sursa foto: Dreamstime.com