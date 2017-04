Una din patru masini nou inmatriculate in Germania in 2015 a avut la bord un sistem automat de franare de urgenta, reiese dintr-o evaluare Bosch a sistemelor de asistenta pentru soferi.

„Sistemele de asistenta pentru sofer castiga tot mai mult teren pe piata si pregatesc astfel terenul pentru condusul automatizat. Cu cat sunt mai familiari soferii cu sistemele de asistenta pentru sofer, cu atat va fi mai mare acceptarea condusului automatizat,” spune Dr. Dirk Hoheisel, un membru al consiliului de administratie Bosch.

Atat in Germania, cat si in alte tari europene, sistemele automate de franare de urgenta castiga teren. In 2015, 32 de procente din masinile nou inmatriculate in Olanda au fost dotate cu acest tip de sistem de asistenta la franare. Procentajul a fost de 30 de procente in Belgia si de 16 procente in Spania. In Regatul Unit, 21 de procente din toate masinile noi vandute asigurau sprijin la franarea de urgenta. Un motiv pentru popularitatea raspandita a sistemelor automate de franare de urgenta este planul de clasificare Euro NCAP. Acest tip de asistent este necesar pentru a primi cea mai mare clasa de cinci stele la testele pentru vehicule realizate de organizatia pentru protectia consumatorilor.

Sistemele automate de franare de urgenta folosesc un radar si/sau un senzor video pentru a monitoriza zona din fata vehiculului. Daca un obstacol se apropie periculos de mult de vehicul pe banda proprie de circulatie, acesta avertizeaza soferul. Daca el nu reactioneaza, sistemul efectueaza automat o manevra de franare de urgenta. Numai in Germania, conform cercetarii referitoare la accidente realizata de Bosch, pana la 72 de procente din toate coliziunile posterioare care rezulta in daune ar putea fi prevenite daca toate vehiculele ar fi dotate cu un sistem automat de franare de urgenta.

De la franare si directie la accelerare, sistemele de asistenta pentru sofer ofera sprijin soferilor in situatii de trafic confuze sau critice si intervin intr-un mod specific daca este cazul. In acest fel, ele fac traficul rutier mai sigur si ii ajuta pe soferi sa ajunga la destinatie cu mai putin stres si griji. Asistentii electronici se bazeaza pe senzori cu tehnologie radar, video si cu ultrasunete care capteaza imprejurimile vehiculului. Sistemele de asistenta pentru sofer sunt, de asemenea, etapa preliminara a conducerii automatizate, care va permite masinilor sa preia complet controlul asupra calatoriei din punctul A in punctul B, in viitor. La Bosch, aproape 3000 de dezvoltatori lucreaza deja la noi sisteme de asistenta pentru sofer – si, astfel, si la conducerea si parcarea automatizate.

In 2015, 3,2 milioane de masini au fost nou inmatriculate in Germania. Pentru a realiza evaluarea sa a sistemelor de asistenta pentru sofer, Bosch a utilizat date de la furnizorul de servicii IHS Markit Automotive si statisticile din 2015 ale Autoritatii federale germane pentru transport auto privind masinile nou inmatriculate. Pe aceasta baza, au fost identificate cele mai importante modele de vehicule din fiecare segment. Folosind listele de caracteristici ale vehiculelor, acestea au fost examinate pentru a determina ce sisteme de asistenta pentru sofer au fost oferite pentru modele individuale.

Autopilotul adaptativ (ACC) este, de asemenea, foarte popular in randul cumparatorilor de masini. In 2015, acesta se gasea deja in 11 procente din vehiculele noi.

Sistemele de asistenta la parcare – de la senzori de parcare la asistenta pentru parcare si pentru directie – fac parcarea mai usoara pentru fiecare a doua masina nou inmatriculata in Germania. Saisprezece la suta din masinile noi monitorizeaza schimbarea benzii de circulatie sau mentinerea in mod independent a benzii de circulatie, iar 11 procente din vehiculele noi dispun de recunoasterea semnelor rutiere cu ajutorul unei camere.

